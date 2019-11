De Villa, Temptation Island... Prima dat die programma’s verdwijnen?

Afgelopen week was er volop ophef op social media over De Villa. Die Nederlandse serie werd per direct stopgezet vanwege grensoverschrijdend seksueel gedrag van sommige mannen. RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst besloot gisteravond dat er de komende tijd geen nieuwe guilty pleasure-programma’s zullen worden uitgezonden. Hoewel er al een nieuw seizoen Temptation Island is opgenomen zullen we die dus - voorlopig - niet te zien krijgen.

Vrouwonvriendelijk

Vrouwonvriendelijk gedrag in realityseries is helaas niet zeldzaam. Zo zijn er vaak haantjes die zich opdringen aan de meisjes. Gaan de vrouwen hier niet op in en blijven ze allemaal trouw aan hun partner wordt een seizoen afgeschreven als ’saai’. Gebeurt het wel en gaat iedereen vreemd dan vinden we het prachtig en stijgen de kijkcijfers als een raket.

Praat mee

Wat vind jij? Zou realitytelevisie gewoon moeten blijven bestaan en zouden kandidaten gewoon moeten beseffen waaraan ze meedoen? Of zijn zulke guilty pleasures in deze #metoo-tijd hopeloos achterhaald en moeten we ons beperken tot fictieve soaps? Praat mee!

