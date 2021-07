’Ik wil niet naar een naaktcamping’

„Eigenlijk dacht ik dat ik nooit meer gelukkig zou worden. Mijn man en ik hadden een droomleven: een leuk huis, allebei een fijne baan en een grote vriendenkring. En toen ook nog een baby. Tot de dag kwam dat de politie aan de deur stond. Mijn lieve man was aangereden door een tegemoetkomend bestelbusje dat op de verkeerde weghelft was beland. De bestuurder was dronken. Hij was op slag dood. Onze dochter Sophie was pas vier maanden oud...

Jarenlang leefde ik als een soort zombie, maar uiteindelijk ben ik op aandringen van vriendinnen toch op Tinder gegaan. Sinds het begin van dit jaar heb ik een relatie met Tom, een ontzettend gezellige man van mijn leeftijd, die zelf geen kinderen heeft, maar superlief is voor Sophie. We zijn heel vaak bij elkaar en denken er zelfs over om op termijn samen te gaan wonen. Om te ‘oefenen’ willen we in augustus twee weken met Sophie, die inmiddels 6 jaar is, gaan kamperen in Frankrijk. En daar zit ’m de crux.

Tom is overtuigd naturist. Zijn ouders zijn lid van een naturistenvereniging en hebben zelfs een eigen huisje op een naturistencamping. Tom kampeert dus al zijn hele leven naakt en dat is voor hem de ultieme vorm van ontspanning. De vrijheid om zich tijdens de vakantie van alle kleding te kunnen ontdoen is voor hem heel erg belangrijk. Maar mij lijkt het helemaal niets.

Ik ben juist vrij preuts opgevoed; ik heb mijn ouders zelden zonder kleren gezien. Ik denk dat ik me heel ongemakkelijk ga voelen tijdens de vakantie. Ik vind het ook vies dat ik in een restaurant op mijn handdoek moet gaan zitten – want hoe weet je nu dat je steeds op dezelfde kant van die handdoek zit? Ik heb geen enkele behoefte om naakt boodschappen te gaan doen of om naar mijn blote buren te gaan zitten kijken op de camping. En het beeld van mensen die naakt volleyballen staat me ook tegen. Maar ik ben vooral bang dat er mannen zullen zijn die naar mijn spelende dochter kijken of haar stiekem filmen of fotograferen. Mannen die verkeerde dingen denken als ze naar de blote billen van mijn kind kijken.

Tom vindt dit allemaal belachelijke onzin. Hij zegt dat er op ‘textielcampings’ óók pedo’s kunnen rondlopen en dat op naturistenterreinen juist iedereen elkaar in de gaten houdt. En dat hij niet vanwege mijn puriteinse ideeën zijn favoriete manier van vakantie vieren wil opgeven. Hij heeft zelfs voorgesteld om één week naar een camping van zijn en één week een camping van mijn keuze te gaan. Want als ik eenmaal het licht heb gezien, wil ik nooit meer iets anders, zegt hij. Maar ik moet er echt niet aan denken. Ik voel me al ongemakkelijk als ik bloot in de sauna zit.

Mijn vriendinnen reageren verschillend. De één vindt dat ik het een kans moet geven, de ander kan zich prima voorstellen dat ik het niet zie zitten om naar zo’n nudistenkamp te gaan. Zij zegt zelfs dat ik misschien maar een nieuwe vriend moet zoeken. Maar dat wil ik niet. Het lastige is alleen dat Tom zich nu zelf begint af te vragen of we wel zo goed bij elkaar passen. Hij is niet van plan de rest van zijn leven naar ‘gewone’ campings te gaan. Als ik het niet eens wil proberen, zijn we misschien niet zo’n goede match, zegt hij. Dus nu weet ik niet wat ik moet doen. Geef ik Tom zijn zin of hou ik vast aan mijn eigen principes? Ik wou dat ik een oplossing kon vinden...”

