’Mijn zoon (8) vindt een vrouwenlichaam vies’

„Mijn zoon van 8 is zich sinds een paar maanden vreemd gaan gedragen tegenover het vrouwenlichaam”, schrijft Stephanie. „Hij vindt het allemaal maar ’vies’, zegt hij, en reageert overdreven als hij bijvoorbeeld een vrouwenlichaam op tv ziet.”

„Thuis zijn wij nooit moeilijk geweest met naakt, dus het gebeurt zo nu en dan dat hij mij bijvoorbeeld uit de douche ziet komen. Ook dan reageert hij op een zelfde soort manier. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van hoe wij hem hebben opgevoed: vrij, zonder taboes en zoals gezegd dus met een normale opvatting over naakt en mannen- en vrouwenlichamen.”

„Ik vermoed dat hij het een en ander op school heeft opgepikt, maar vraag me af waarom hij daar zo in meegaat. Hoe ga ik hiermee om? Moet ik hem toch weer over een aantal zaken gaan ’bijscholen’ om het vrouwenlichaam weer te normaliseren?”

Geen alarmbellen

De omslag in het gedrag van Stephanies zoon is geen reden om de alarmbellen te doen rinkelen, stelt pedagoog en seksuoloog Judith van Duivenboden-Kreijne. „Er kunnen een aantal oorzaken van dit gedrag zijn die goed passen bij de ontwikkeling van een 8-jarig kind. Rond deze leeftijd zie je bijvoorbeeld een duidelijke verschuiving in de klas. Waar de jongsten vaak met jongens en meisjes door elkaar spelen, gaan kinderen vanaf 8 jaar meer groepjes vormen: jongens bij de jongens en meisjes bij de meisjes. Jongens en meisjes willen plotseling niet zo veel meer van elkaar weten.”

Beïnvloedbaar

„Jongens kunnen elkaar onderling enorm voeden. Ze zeggen bijvoorbeeld tegen elkaar dat de meisjes stom of vies zijn. Andersom gebeurt dat ook. Het is heel normaal dat kinderen van deze leeftijd zo beïnvloedbaar zijn. Het hoort bij een gezonde ontwikkeling om te experimenteren en dingen anders te gaan zien dan in de opvoeding is aangeleerd. Het ene kind is daar gevoeliger voor dan anderen: waar de één zijn of haar eigen koers vaart, raakt een ander snel beïnvloed. In beide situaties is daar niets mis mee.”

Schaamtegevoel

„Daarnaast begint ook het schaamtegevoel te ontwikkelen rond deze leeftijd. Ook dat kan in deze casus meespelen: dit jongetje begint de verschillen tussen jongens en meisjes te zien en beleeft daar van alles aan. Zo kun je bijvoorbeeld merken dat je kind de badkamerdeur ineens op slot doet, terwijl die voorheen altijd open stond. Ook dat hoort erbij. Uiteindelijk zie je vaak ook dat dit een fase is en dat kinderen uiteindelijk wel weer terugkomen bij de principes die jij je kind hebt geleerd.”

Praten over bloot

Ondanks dat deze gedragskanteling dus bij de ontwikkeling van een kind hoort, hoeft Stephanie niet langs de zijlijn toe te kijken. „Je kunt best onderzoeken waar zijn opvattingen vandaan komen en daarover met hem in gesprek gaan. Behalve de beïnvloeding op school, kan het namelijk ook zo zijn dat hij zelf online op zoek is gegaan naar informatie. Als hij geconfronteerd is met beelden van naakte vrouwen die nog niet passen bij zijn ontwikkelingsleeftijd, kan hij daarvan geschrokken zijn.”

„Praat dus met je kind over bloot op het internet. Dat kan al vanaf het zevende levensjaar. Kinderen zijn nu eenmaal nieuwsgierig en gaan zelf op onderzoek uit. Maak duidelijk aan je kind dat hij altijd met vragen bij je terechtkan als hij iets tegenkomt waarvan hij schrikt. Vaak helpt het echt om dat zo vroeg mogelijk te doen, zodat een kind weet dat het oké is en dat hij zich niet hoeft te schamen. Als kinderen het gevoel hebben iets gedaan te hebben wat niet mag, zullen ze niet zo gauw naar je toe stappen. Creëer openheid en neem zelf het initiatief om het onderwerp aan te snijden, dan zijn kinderen ook veel sneller geneigd om vragen te stellen.”

Niet veroordelen

Om deze reden is Duivenboden-Kreijne dan ook geen voorstander van bijscholen, wat Stephanie overweegt. „Dan geef je eigenlijk aan: zoals jij het doet, is het niet goed. En dat is niet het geval: deze jongen zit in een fase waarin hij mogelijk beïnvloed is en waarin hij ruimte moet krijgen om zijn eigen visie te vormen. Blijf daarom vooral doen wat je altijd deed en gedraag je ook niet anders richting je kind. Als hij de badkamerdeur op slot wil: prima. Schaamteontwikkeling is heel belangrijk. Op deze manier leert een kind ook: in welke situaties wil ik mezelf laten zien en in welke situaties niet? Het ene kind loopt na verloop van tijd weer bloot over de gang, het andere houdt de deur op slot.”

Getverdemme?

„En bij overdreven reacties, zoals ’getverdemme’ bij het zien van een vrouwenlichaam, mag je best eens doorvragen. Maak daar dan geen kritisch ’hoezo getverdemme’ van, maar stel een open vraag. ’Goh, wat vind je er precies vies aan?’, of herhaal vragend: ’getverdemme?’. Je merkt vanzelf hoe hij reageert en of er een ingang is voor een gesprek. Als hij nog heftiger reageert dan hij al deed, is het verstandiger om er op een later moment op terug te komen. Als hij voelt dat jij hem niet aanvalt en dat hij zich dus ook niet hoeft te verdedigen, geef je hem het gevoel dat er ruimte is voor zijn verhaal. Zonder er een waardeoordeel kun jij vervolgens uitleggen hoe jij er zelf over denkt. Het is ook heel leerzaam voor hem om te weten dat er verschillende opvattingen zijn. En nogmaals: na verloop van tijd trekt ook hij waarschijnlijk bij en zal zijn beeld van het vrouwenlichaam weer bijstellen.”