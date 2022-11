Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine 'Jammer dat ik het 'kindexcuus' niet kan gebruiken'

Door Mariëlle Wisse

’Als iemand in mijn familie zwanger is of bevalt, word ik daar niet van op de hoogte gebracht omdat men ervan uitgaat dat het mij óf pijn doet óf niet interesseert.’ Ⓒ Astrid Zuidema

Ongeveer 17 procent van de vrouwen blijft kinderloos. Verdrietig? Niet voor iedereen, want voor de helft van hen is het een bewuste keuze. Jennifer Campbell (50) vertelt waarom zij geen moeder wilde worden. Ze is altijd stellig geweest: geen stabiele relatie, dan ook geen kinderen. Ze is ondernemer in leiderschap en verander-management en heeft een partner met drie kinderen uit een eerdere relatie.