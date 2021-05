Daghoroscoop 19 mei - Praat je mond niet voorbij, Weegschaal...

VANDAAG JARIG

Je carrière zal het hele jaar oplettendheid vereisen. De kans dat je belangrijke financiële besluiten moet nemen is groot. Als je plannen of strategieën niet realistisch waren, zal een koerscorrectie nodig zijn. Je liefdeleven lijkt gelukkig, maar doe kalm aan als je aan een romance begint.

RAM

Het kweken van goede relaties kan ineens kinderlijk eenvoudig lijken, zowel zakelijk als in de privésfeer. Het werven van fondsen voor een gewaagde onderneming is één van jouw talenten. Je voorkomt strubbelingen als je vriendelijk kijkt.

STIER

De dag kan saai beginnen, maar daarin lijkt verandering te komen nog voor de ochtend voorbij is. Mensen staan voor je open, je zelfvertrouwen neemt toe en er komt meer dynamiek in je leven. Treed voor het voetlicht en aarzel niet.

TWEELINGEN

Er komt een eind aan bepaalde spanningen, waardoor je leven harmonieuzer wordt. Dat compenseert het gebrek aan energie dat je de komende dagen parten kan spelen. Loop vandaag liefst braaf in de pas en maak je niet druk.

KREEFT

Je kunt gefrustreerd raken en zelfs boos worden als er niet naar je wordt geluisterd. Probeer je in te houden; de beste ideeën worden wel vaker verworpen en je kunt niet veel doen als anderen doof zijn. Daden zeggen meer dan woorden.

LEEUW

Scherpzinnigheid kan je in het licht der schijnwerpers plaatsen, maar pas op dat je geen irritatie oproept met te eigenwijze uitspraken. Houd je kennis op peil. Je veelzijdigheid schept mogelijkheden die voor anderen onhaalbaar zijn.

MAAGD

Hoewel je energiek bent, kunnen onrustige activiteiten je krachten uitputten. De mensen die je pad kruisen kunnen een lesje in goede manieren gebruiken, maar dit is niet het moment om je te ergeren aan onhebbelijkheden.

WEEGSCHAAL

Niet iedereen zal het met je standpunt eens zijn; leg je erbij neer als jij je zin niet krijgt. Zakelijk kan alles vlot lopen met een interessant voorstel als gevolg. Praat je mond niet voorbij tegen mensen die je niet 100% vertrouwt.

SCHORPIOEN

Omdat er onder de oppervlakte veel gaande is, zul je jouw intuïtie hard nodig hebben. Alles waaraan je werkt kan worden opgehouden, maar je bent creatief genoeg om het op te lossen. Mijd zaken die naar illegaliteit rieken en beheers je.

BOOGSCHUTTER

Laat je niet afleiden door een onbeschaamde opmerking of lomp gedrag. Je komt voor een belangrijk besluit te staan; denk er goed over na welk het beste past in je toekomstplannen. Laat je niet overhalen tot iets wat je niet wilt.

STEENBOK

Je kunt zozeer betrokken raken bij het doen en laten van je vrienden, dat men je kan verwijten bemoeiziek te zijn. Het kan geen kwaad je duidelijker uit te drukken. Los je eigen problemen op en luister naar adviezen van anderen.

WATERMAN

Een zakelijker opstelling tegenover bepaalde mensen op het werk schept de afstand die de onderlinge verhoudingen ten goede komen. Verspil geen tijd aan details. Zoek vanavond het gezelschap van een vriend(in).

VISSEN

Als je kritiek van collega’s of meerderen hebt gekregen, kun je gespannen zijn. Hopelijk was de kritiek opbouwend bedoeld, maar je wordt nu eenmaal niet graag door anderen beoordeeld. Ontspan en word niet te sarcastisch.

