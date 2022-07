Ben jij een emotie-eter? Zo kom je ervan af!

Negatieve emoties kunnen volgens Van Strien een grote invloed hebben op je eetgedrag. Bij de meeste mensen gaan die samen met verlies van eetlust. Toch grijpt er ook een grote groep mensen naar de koektrommel. Vooral vrouwen hebben last van emotie-eten, omdat zij ook gevoeliger zijn voor stress.

Oorzaken emotie-eten

Van Strien: „Emotie-eten kan verschillende oorzaken hebben. In bijna alle gevallen is het probleem ontstaan in de vroege jeugd, maar komt het pas tot uiting tijdens de puberteit. Het kan komen doordat tijdens je jeugd is afgeleerd om minder te eten bij negatieve emoties. Dit ontstaat bijvoorbeeld wanneer je vader of moeder je altijd iets te eten gaf als je moest huilen of was gevallen. Je gaat dan negatieve emoties met honger verwarren.”

„Het kan ook ontstaan doordat ouders een soort manipulatieve controle op het kind uitoefenen. Vaak gebeurt dit overigens onbewust. Als het kind een slecht cijfer haalt, zegt de ouder bijvoorbeeld: ’Daar word ik heel verdrietig van.’ Door dit soort opmerkingen verliest het kind het zicht op de eigen emoties. Het kind weet niet meer wat hij of zij zelf voelt. Behalve emotie-eten kan dit in de toekomst ook nog allerlei andere narigheden veroorzaken.”

Psychische aandoening

Wat veel mensen niet weten, is dat een eetbuistoornis een psychische aandoening is. „Het ligt dicht bij de borderline persoonlijkheidsstoornis en dat is een van de moeilijkste stoornissen om te behandelen”, aldus Van Strien. Diëtist Van der Kruk sluit zich hierbij aan: „Ik heb veel cliënten die last hebben van emotie-eten en ik raad eigenlijk altijd aan om in therapie te gaan. Iedereen weet dat een appel gezonder is dan chocolade. Het probleem zit echt dieper en is niet op te lossen met een dieet. Cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie of mindfulness-therapie wordt vaak bij mensen met een eetbuistoornis toegepast.”

Emotie-eten de baas

Van Strien: „Met dialectische gedragstherapie pak je echt het probleem bij de kern aan. De therapie is ontwikkeld om mensen beter met heftige emoties zoals verdriet, somberheid of wanhoop om te leren gaan. Bij cognitieve gedragstherapie leer je weer anders tegen problematische situaties aan te kijken. Hierna leer je er ook anders mee om te gaan. Door deze therapievormen zie je dat mensen blijven afvallen. Bij een vermageringsdieet komt het gewicht na een periode er vaak weer bij, omdat mensen nog steeds niet weten hoe ze hun eetbuien onder controle moeten houden.”

Tips voor emotie-eters

Maar kun je zelf ook iets doen om eetbuien onder controle te krijgen? „Wanneer je een psychische stoornis hebt, is het altijd belangrijk om de hulp van professionals in te schakelen. Als je hierover twijfelt raad ik aan om mijn boek ’Afvallen op maat’ te lezen. Aan de hand daarvan kun je achterhalen waar de oorzaak ligt van je eetprobleem”, aldus Van Strien.

Toch zijn er ook kleine oefeningen die je thuis zou kunnen uitproberen. „Wat ik zelf ook een mooie oefening vind is: de lichte glimlach. Als je met een lichte glimlach door het leven gaat, glimlachen mensen automatisch terug en daar word je blij van. Sommigen hangen ook een smiley boven hun bed, waardoor de dag een stuk vrolijker begint. Hiernaast zijn mindfulness vaardigheden, die iemand leren in het hier en nu te leven, ook heel belangrijk.”

Van der Kruk: „Om inzicht in je eetgedrag te krijgen, kan het ook helpen om een eetdagboek bij te houden. Hierin kun je verwerken wat je eet en welke emoties je op dat moment voelt. Daardoor zie je wat de triggermomenten zijn en breng je patronen in beeld. Uiteindelijk kan je vanuit deze inzichten contact opnemen met een expert om het probleem bij de kern aan te pakken.”

