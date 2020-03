Daghoroscoop 6 maart

VANDAAG JARIG

Met uw intuïtie op scherp kunt u in korte tijd veel geld verdienen, maar als uw intuïtie u in de steek laat kunt u slachtoffer worden van elke vorm van oplichterij. In het eerste geval zult de juiste keuzes maken, in het tweede geval zult u te snelle keuzes maken. Slaap er dan een nachtje over.

RAM

Het kan nuttig zijn een situatie onder de loep te leggen voor u verder gaat. Houd uzelf noch anderen voor de gek door voor te wenden dat u ergens zeker van bent terwijl dat niet zo is. Het lijkt raadzaam om nu pas op de plaats te maken.

STIER

U zou zich in een nieuwe relatie kunnen storten zonder aan de consequenties te denken. Overweeg alle voor- en nadelen voor u zich definitief tot iets verplicht. Zorg voor een uitweg voor het geval u een belofte later moet verbreken.

TWEELINGEN

U kunt vandaag kiezen tussen de moeilijke en de makkelijke weg. Het zal geen moeite kosten uw plichten te vervullen al kunt u twijfelen aan een verplichting die niet werkt. U kunt een doel bereiken en in één keer raak slaan.

KREEFT

Een heerlijke dag om met uw geliefde door te brengen en u af te keren van de harde realiteit. Wilskracht stelt u in staat te kappen met een ongezonde leefstijl. Verwijder verleidelijkheden uit de keuken en vervang ze door fruit.

LEEUW

Verwachtingen kunnen zwaar op uw schouders drukken maar met een optimistische instelling en bereidheid hard te werken kunt u eraan voldoen en zult u worden beloond met voldoening en tevredenheid als deze dag ten einde loopt.

MAAGD

Als u niet overdrijft wordt dit een gelukkige dag. De kans is groot dat u een positief antwoord krijgt als u op een baan of promotie aast. Opzoek naar informatie zult u echter op een muur stoten als u te veel vragen stelt.

WEEGSCHAAL

De dag kan van vergissingen aan elkaar hangen en u zult zich er niet met een grap van af kunnen maken. Omdat samenwerken moeilijker kan zijn dan verwacht is deskundige assistentie vereist. Zorg ervoor dat u begrepen wordt.

SCHORPIOEN

Een geschikte dag om de baas te benaderen met een financiële kwestie of om een contract te tekenen. De kosmos zorgt voor een aangename periode; stellen kunnen besluiten tot samenwonen, een verloving of een zomers huwelijk.

BOOGSCHUTTER

Het nemen van de juiste beslissingen kan problematisch zijn. Van het goede genieten zal botsen met hetgeen er van u wordt verwacht. Als u alles laat verlopen zoals u het wilt kan een zorgelijk situatie ontstaan.

STEENBOK

Een romance die meer draaide om plezier maken kan nu in een serieuzer fase terechtkomen. Bent u vrijgezel dan kan de koppeldrift van een vriend(in) dit keer positief uitvallen. Leg u erbij neer; u hebt niets te verliezen.

WATERMAN

Een mate van traagheid en nonchalance zal het moeilijk maken iets te presteren of dat nu alledaags is of een experiment. Humor kan u uit een precaire situatie redden; lachen werk therapeutisch, maar gedraag u niet te dwaas.

VISSEN

Kijk uit naar een plezierige dag. Iemand die het voor het zeggen heeft kan onverwacht complimenteus uit de hoek komen en dat zal uw humeur opkrikken. Bouw verder aan uw reputatie en besef dat kwaliteit boven kwantiteit gaat.