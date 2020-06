Overgewicht is altijd een teer puntje. Toen ik na een jaar ziekenhuis in, ziekenhuis uit 20 kilo op de teller van de weegschaal extra ontdekte, riep ik: ’Genoeg is genoeg! Ik ga die 20 kilo kwijtraken!’. Dat was begin maart. Bikini’s die niet meer pasten, de knoop die van mijn spijkerbroek schoot... Ik was er klaar mee. Weg met die kwabben. Afvallen. En toen was daar ineens corona.

De sportschool sloot en ineens waren de kinderen de hele dag thuis. Hallo Netflix. Hoi, chocolade, chips en Coca Cola op tafel. Welkom, schranzende kinderen op de bank. En vriendinnen, komt u maar met uw klaagzang op de coronakilo’s. Maar dat laatste, daar ben ik dus klaar mee.

Lockdown

Gisteren nog belde C.. Ook haar spijkerbroek kon niet meer dicht. ’Ja, wat wil je, in deze tijd’, begon ze zuchtend. ’Hoezo? ’Wat bedoel je?’, vroeg ik met een stukje komkommer in mijn hand. ’Nou…’, begon ze. ’Coronakilo’s…’

Coronakilo’s… Ik had het woord al een hele dag niet gehoord of gelezen maar daar was ’ie weer. Ik kon ’m even niet meer hebben. En ik hoorde ik mezelf zeggen: ’Die coronakilo’s zijn je eigen schuld!’ Maar op dat soort antwoorden zat vriendin niet te wachten. Ze hing op na een bozig: ’Nou jaaa, zeg!’.

Toegegeven. Het kwam er ook wat bot uit. Maar om je extra kilo’s nou in de schoenen van COVID-19 te schuiven? Ik vind het een zwaktebod. Coronakilo’s zijn een keuze. Ik had me - zoals ik al zei - net voordat COVID-19 toesloeg voorgenomen om af te gaan vallen. En toen kwam de lockdown.

Probleem

Thuis stond de tv de hele dag aan en vroegen mijn pubers continu om eten. ’Hoe moest dat nu?’, vroeg ik me mistroostig af bij alweer een lading shoarma werd bezorgd. ’Ja, mama, hallo!! Het is toch al zo saai nu. Die chips en chocolade moet je ons gewoon gunnen, hoor. Dat jij nou precies nú moet gaan afvallen is toch niet ons probleem? Zeurpiet!’

Ja. Daar hebben ze een punt. Die 20 kilo teveel is inderdaad mijn probleem. En dat die kilo’s eraf moeten, is ook mijn probleem. Makkelijk is het verdorie niet. Ik ervaar afvallen als een kwelling. Ik hóud van eten. Ik houd van een borrel. Ik ben een hartstochtelijk fan van tafelen met pasta, wijn, vrienden en sorbetijs en citroenmerengue toe. En daarna een likeurtje. En chocola. Maar tegelijk wil ik ook graag weer slank zijn. En al mijn kleren weer aankunnen. En niet mijn bovenbenen tegen elkaar voelen aanschuren tijdens het boodschappen doen. En niet de spiegel hoeven te vermijden.

Fitnessprogramma

Dus stond ik de afgelopen maanden om 6 uur ’s morgens - als de bende nog boven in bed lag - te sporten in de woonkamer met fitnessprogramma’s op YouTube. En negeerde ik moedig de potten Nutella en de ijsjes in de koelkast. En maakte ik vetarme groentesoepjes voor mezelf als mijn gezinsleden met een heerlijke pizza quattro formaggi voor de buis lagen. En - het ergst - sprak ik mijn medeleven uit als vriendinnen belden over hun weegschaal en broekriem die de aanwas van de coronakilo’s knalhard in hun gezicht sloegen.

Eentje vroeg: ’Ben jij nu echt nog steeds bezig met afvallen in coronatijd?’. ’Ja’, antwoordde ik. ’Je bent gek, waarom kwel je jezelf nog extra?’. Nou… omdat ik mezelf nog veel erger kwel als ik die 20 kilo houd. En met dat afvallen heeft corona eigenlijk niets te maken; het gaat over keuzes maken. Ik heb ervoor gekozen om af te vallen, en daar laat ik dat virus geen stokje voor steken. Al dat gedoe met die ziekte heeft toch al genoeg narigheid gebracht: vrienden die hun baan kwijt zijn, bekenden die zijn overleden... Maar op mijn gewicht zal het virus geen negatieve invloed uitoefenen!

Stappenteller

Dus lieve vriendinnen die me willen appen, chatten of bellen over coronakilo’s of een ’covid19-kont’: ik heb een goed idee. In plaats van te klagen, zet je stappenteller aan als je Netflix opstart en loop achter de bank heen en weer. Zeven stappen naar links, zeven stappen naar rechts. Voor je het weet ben je 5000 stappen en min 450 calorieën verder. En al ligt de hele tafel vol Twixen, Toblerone en tortilla chips: pak een appel of een komkommer. Ga ’s morgens voordat de familie voor het ontbijt naar beneden komt even die oefeningen doen.

Want de zomer komt eraan! Je kunt weer naar het strand. De terrassen zijn weer open. Toch leuk als je je dan lekker(der) voelt in je lijf? En ja, het zijn saaie, zware tijden geweest met onzekerheid en veel thuis zijn. Maar geen enkele TV-deskundige en geen enkele nieuwe regel vertelt jou dat je thuis vooral met je benen omhoog moet Netflixen. Dat je minder moet bewegen en meer moet eten. Dus voor wie de schoen past… Leuk klinkt het niet maar het is wel een waarheid als een koe: die coronakilo’s zijn je eigen schuld!