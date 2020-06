’Het vriendinnetje (16) van mijn dochter chat met een 36-jarige man’

Nina schrijft: „Mijn dochter is 16 en haar beste vriendin (ook 16) chat met een man van 36. De man vraagt haar sinds kort ook om foto’s. In ruil daarvoor zou ze cadeautjes krijgen. Ik heb er geen goed gevoel bij. Moet ik haar moeder inlichten? Mijn dochter heeft me expliciet gevraagd dit niet te doen, maar ik ben bang dat ik de verkeerde afweging maak. Wat moet ik doen?”

Kinderporno

Esmaralda de Haan is jeugdmaatschappelijk werker bij Qpido, het centrum voor seksuele weerbaarheid: „Wat deze man doet is strafbaar. Dat betekent dat Nina zich het volgende moet afvragen: Wat weegt zwaarder; het vertrouwen van het meisje, of de mogelijkheid dat zij slachtoffer wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag?”

„Omdat deze man 36 is en - mits dit meisje eerlijk is geweest - heel goed weet dat hij chat met een minderjarige, is hij strafbaar. Als hij beeldmateriaal in bezit heeft van dit meisje, gaat het zelfs om kinderporno. Het is daarom belangrijk om het gesprek met haar aan te gaan. Probeer eerst met haar zélf te praten en haar te motiveren dit met haar ouders te bespreken, zodat zij haar kunnen ondersteunen. Zij gaat waarschijnlijk uit van goede intenties bij deze man, maar we zien helaas vaak in de praktijk dat dat in veel situaties niet het geval is.”

Iets terugdoen

De Haan legt uit dat pubers vaak onvoldoende in staat zijn om de langetermijngevolgen van hun gedrag of van specifieke situaties in te schatten. „Nu zijn het nog cadeautjes, maar wat is de volgende stap? Wat gaat hij met het beeldmateriaal doen? Naast de cadeautjes gaat het vaak ook om niet-tastbare dingen: het meisje krijgt liefde en aandacht, ze voelt zich gehoord. Daar zijn veel kinderen en pubers erg gevoelig voor, ze bloeien er ook van op en willen er iets voor terugdoen. Ook komt het vaak voor dat meisjes zich verplicht voelen een foto te sturen voor alles wat de jongen of man voor hen gedaan heeft.”

„Sexting is bovendien spannend, voor zowel pubers als volwassenen, en het past binnen de seksuele ontwikkeling. Pubers zijn alleen nog niet volledig in staat de gevolgen ervan te overzien en maken in al hun onschuld keuzes die niet altijd goed voor ze zijn. Als ouders leer je je kind dat je links, rechts en nog een keer links moet kijken voordat je oversteekt. Je kunt er nu eenmaal niet op vertrouwen dat automobilisten voor je zullen stoppen. Online geldt hetzelfde: goed uitkijken en je goed realiseren dat niet iedereen te vertrouwen is. Daarom is een gesprek zo belangrijk met het vriendinnetje in kwestie. Het voelt misschien een beetje als dwang, maar de situatie is te zorgelijk om er niets mee te doen.”