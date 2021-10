Deel 23: ’Door corona is er een ware babyboom!’

Verloskundige

Het is allemaal leuk en aardig dat de kliniek mij ineens sinds februari uitzwaait, maar vanaf nu moet ik het dus zelf doen. De eerste stap is het op zoek gaan naar een verloskundigenpraktijk. En ondanks dat ik nog geen 8 weken zwanger ben en ik eigenlijk de haast niet voel, ga ik toch maar op onderzoek uit. Waar begin je met zoiets? Er is zo bizar veel keuze, dat dat het volgende kan zijn waardoor je overweldigd wordt.

Voorafgaande aan mijn zoektocht bel ik eerst even met de Nederlandse Obesitas Kliniek. Toen ik daar eind 2019 was voor mijn jaarlijkse controle en ze vertelde over mijn kinderwens, vertelden ze mij dat ik sowieso bij een gynaecoloog in het ziekenhuis onder controle moest staan en dat een verloskundigenpraktijk helemaal uitgesloten zou zijn. Nu krijg ik echter een ander antwoord.

Ik mag mezelf gewoon aanmelden bij een verloskundige, als deze maar in directe verbinding staat met het ziekenhuis voor eventuele extra controles. Ik ben hier zo blij om. Een verloskundigenpraktijk voelt toch wat persoonlijker dan een ziekenhuis.

Korte lijnen

Met dat in mijn achterhoofd ga ik op zoek, maar het overweldigt mij. Ik heb namelijk een bepaalde visie en voorkeur in mijn hoofd, die ik niet kan vinden en daarom besluit ik mijn uiteindelijke keuze maar gewoon makkelijk te maken. Ik kies voor een praktijk die bij het ziekenhuis hoort, dan zijn de lijnen tenminste ook lekker kort.

Maar dan hebben we het niet over de telefoonlijnen, wat is het druk! Toen ik eindelijk aan de beurt was en vertelde dat ik ruim 7 weken zwanger was en me wilde aanmelden, kreeg ik de reactie: „Zo dan, je bent vandaag al nummer 9, ik ga eens even kijken wanneer en of ik de komende tijd plek voor je heb.”

Babyboom

Mijn eerste gedacht was: hoezo heb je misschien geen tijd? Maar de dame aan de lijn vulde mijn vraagtekens zelf al in; het is sinds de coronatijd een beetje druk in babyland. Mensen hebben zich waarschijnlijk behoorlijk verveeld. Wat stom dat ik daar helemaal niet over heb nagedacht, maar het klinkt best logisch.

Je kon tenslotte ruim 1 jaar vrijwel nergens heen. En wat doe je dan als je Netflix hebt uitgespeeld en je verveeld op de bank zit, juist ja, je partner ’lastigvallen’. Ik moest lachen toen ze het zo vertelde en dacht direct aan de corona-babyboom die eraan zat te komen en wat ik allemaal nog meer op mijn to do-lijstje moest gaan zetten voordat ik wellicht naast het net zou vissen.

Uiteindelijk wordt de afspraak gemaakt en net voordat ik de 10 weken zal gaan aantikken mag ik voor een intake en een echo komen. Heerlijk om weer even te kunnen kijken bij mijn mini-mensje. De tijd kan niet snel genoeg gaan.

Isabelle schreef ook het boek BAM! Moeder worden doe je zo maar niet! over het traject van een BAM-moeder.