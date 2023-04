Daghoroscoop 20 april - Sterrenbeeld Weegschaal: Koop geen kleding in een impuls!

VANDAAG JARIG

Investeren in buitenlandse fondsen en in het buitenland in het algemeen kan bijzonder lucratief blijken. Romantische kansen kunnen jou dichtbij huis worden geboden of via familie maar of die tot een huwelijk leiden is nog de vraag. Let op jouw gezondheid vanaf half juni, als stress kan toeslaan.

STERRENBEELD RAM

Routinewerk kan meer tijd en inspanning vergen dan normaal en minder voldoening schenken. Het is niet anders. Doe je best om op tijd op afspraken te zijn, anders krijg je de wind van voren. Ga vanavond op tijd naar bed.

STERRENBEELD STIER

Verhalen over iets wat jou is overkomen kunnen je ter ore komen en nergens op slaan. Word niet boos en erger je evenmin, dat wakkert een vuurtje alleen maar aan. Speel het slim als jij je wil onttrekken aan de druk van anderen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Geef geen geld uit om indruk te maken. Kies een rustig moment voor een gesprek met jouw geliefde als je vaak ruzie hebt. Ruim obstakels op jouw weg op en geef je leven een nieuwe wending. Meng je niet in ruzies van anderen.

STERRENBEELD KREEFT

Alles kan volgens plan verlopen maar wees nog niet te voldaan. Zoals kan blijken is niets vanzelfsprekend. Laat jouw intuïtie meespreken als jij een lastig besluit moet nemen. Laat een mechanisch probleem (jouw auto?) meteen nakijken.

STERRENBEELD LEEUW

Bezit en verworvenheden worden belangrijker. Wensen zullen worden verhoord dus denk er goed over na wat jij wenst. Raak niet betrokken bij obscure onderhandelingen van anderen. Geloof evenmin alles wat men jou op de mouw wil spelden.

STERRENBEELD MAAGD

Arbeidsontwikkelingen kunnen minder gunstig verlopen dan jij hoopt. Promotie kan uitblijven of een beloning valt tegen. Laat gebreken aan jouw huis repareren voor ze verergeren. Zet de wekker als je morgenochtend een afspraak hebt.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Geen geschikte dag voor een scène over iets wat jou niet bevalt. Koop geen kleding in een impuls; het wordt een miskoop. Neem mensen niet tegen je in door ze op hun zwakheden te wijzen. Ga niet meer doen dan jij aan kunt.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Nieuws van vrienden of collega’s kan jou doen beseffen dat je verkeerd bent ingelicht. Neem liever de trein dan zelf te rijden als je ver van huis gaat. Voer een gesprek over jouw werk bij voorkeur onder vier ogen en niet per telefoon.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Denk aan je banksaldo als jij zin hebt de bloemetjes buiten te zetten. Je kan het de komende tijd druk hebben met het voeren van financiële onderhandelingen. Open een spaarrekening of vraag advies aan een accountant.

STERRENBEELD STEENBOK

Bespreek je financiën met jouw partner. Zet ondanks lusteloosheid alle zeilen bij om de eindstreep te halen. Vier frustraties niet bot op jouw omgeving en besef dat jouw baas je beoordeelt op werk en niet op een vlotte babbel.

STERRENBEELD WATERMAN

Gebeurtenissen kunnen zich traag ontwikkelen juist als jij het tempo wil opvoeren. Forceer niets als je op tegenstand stuit. Jij kan tegen jouw wil betrokken raken bij zaken die jou niet interesseren. Lees een boek over carrièreplanning.

STERRENBEELD VISSEN

Wapen je tegen een wat trage, frustrerende dag. Werk kan tegenvallen, problemen zijn ingewikkeld en nieuws kan teleurstellen. Laat je niet iets opdringen waar jij geen zin in hebt. Zoek vanavond liefst vrolijk gezelschap.

