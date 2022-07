Vergeet deze dingen niet mee te nemen op vakantie!

Hoofdredacteur Marieke:

Een e-reader. Die weegt niks, maar zo heb ik altijd genoeg te lezen!

Eind-redacteur Marijke:

Van die vochtige, snoetepoets doekjes. Fijn als er geen kraan in de buurt is om jezelf op te frissen en je krijgt er ook heel veel vlekken mee uit je kleren. En opvouwbare tasjes voor als je gaat shoppen onderweg of nog de supermarkt in moet. Of veel meer spullen mee terug neemt als waar je mee heen ging!

Vormgever Marion:

Wij nemen altijd een stukje touw mee. Handig om even buiten een lijntje te spannen en daar kleding op te hangen als het licht bezweet is of als je het net hebt gewassen.

Chef-eindredactie Daniëlle:

Ik had het zelf niet bij me, maar een doorgewinterde tropenreiziger wel: een pamper girl. Ik was mee op een groepsreis door Egypte en had de hele nacht alles eruit gegooid, zowel van boven als beneden. Gevalletje voedselvergiftiging. Anyway, ik had mijn darmen stilgelegd met imodium, maar die ochtend stond er een meerdaagse zeiltocht op de Nijl op het programma. Geen toilet aan boord, dus ik zag de bui al hangen. Wat als ik hoge nood had?! Die medereiziger kwam toen met een luier aanzetten… Had ze altijd bij zich als ze naar warme landen ging. Heel gênant, maar ik heb ‘m toch maar aangedaan zodat ik mee kon. Ik heb letterlijk héérlijk geluierd aan boord.

Redacteur Mariëlle:

Tampons, zelfs als je zelf niet nodig hebt. Je redt er altijd iemands dag mee.

Eindredacteur Kim:

Ik neem altijd een muggenracket mee (anders moet ik een halfuur lang achter een te snelle en onzichtbare mug aan meppen met een tijdschrift) en ook zeker altijd duct tape! In combinatie met vuilniszakken, want als ik ergens niet van kan slapen is het van te veel licht in een vakantiehuisje. Dus plak ik de ramen van de slaapkamer vaak nog nét niet meteen bij aankomst af. Niet heel stylish, wél heel praktisch.

Freelancer Julia:

Ik neem dus altijd een tube reiswasmiddel mee (lekker degelijk, haha), maar als er dan iets niet meer fris is of er ergens een vlek in zit, kan ik dat snel en makkelijk wassen.

Art director Jolien:

Wandelstokken! Als ik op vakantie ga, ga ik heel graag hiken in de bergen, en ik ga nooit weg zonder mijn wandelstokken. Dit maakt je zoveel sneller en maakt de hike veel veiliger. Ik deel deze tip graag met anderen, maar de meesten lachen me uit, stokken zijn niet sexy of stoer. Toch ben ik aan de eindstreep degene die het hardste lacht!

Eindredacteur Merike:

Iets wat ik heel makkelijk vergeet mee te nemen is de oplader voor mijn telefoon. Door schade en schande wijs geworden, staat die inmiddels bovenaan mijn lijstje.

Redacteur Anouk:

Mijn aftersun van Vichy. Natuurlijk is het altijd beter om helemaal niet te verbranden, maar met mijn rossige haar en lichte huid ontkom ik er haast niet aan tijdens een zonvakantie. Ik heb veel verschillende after suns geprobeerd, maar dit is echt een wondermiddel en gaat ondanks de grote tube altijd mee in mijn koffer.

Freelancer Puk:

Een powerbank kan niet ontbreken op mijn paklijst. Tenzij je een telefoon-detox wil houden tijdens je vakantie, natuurlijk. Dan zeg ik: vooral niet meenemen, die powerbank.

