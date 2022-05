Daghoroscoop 28 mei - Geloof in jezelf, Stier!

VANDAAG JARIG

Jouw carrière, in meerdere opzichten het hoofdthema in je leven, is belangrijker dan geld verdienen dit jaar. Er zal in financieel opzicht weinig veranderen, een kort alarm daargelaten. Maak je er niet te druk over en maak van muggen geen olifanten. Misschien moet je een operatie ondergaan.

ZONDAG JARIG

Financieel blijft de situatie stabiel en zal ongeveer zo zijn als vorig jaar. Aangezien de Maan je geldzaken beheerst, kunnen koerscorrecties nodig zijn, maar verontrustend is dat niet. Aangezien dat in het verleden vaker aan de hand was, weet je inmiddels hoe je ermee om moet gaan.

RAM

Richt je aandacht op materiële goederen en financiële belangen. Tel je zegeningen en schenk aan mensen die het minder getroffen hebben. Geef overbodige spullen aan een goed doel en bezoek dit weekend een zieke of ouders.

STIER

Door een talent ten toon te spreiden, kan een carrièreweg voor je opengaan waarvan je niet hebt durven dromen. Geloof in jezelf en ga aan de slag. Een buitenlands avontuur kan veel nieuwe kennis opleveren. Wees niet bang.

TWEELINGEN

Besteed zoveel mogelijk tijd aan ontspanning. Zorg ervoor onopgemerkt te blijven en laat de regie dit weekend over aan intimi. Controleer hang- en sluitwerk van je huis, zodat je binnenkort rustig met vakantie kunt.

KREEFT

Het kan nuttig zijn om vriendschap te sluiten met een collega. Probeer iets op te steken van andermans ervaring. Denk er eens over na of je jouw leidinggevende kwaliteiten ten dienste kunt stellen van een club of genootschap.

LEEUW

Het kan een onevenwichtig weekend worden met problemen op het gebied van communicatie en apparatuur waarvan je afhankelijk bent. De mensen in jouw omgeving kunnen wat brommerig zijn en weinig coöperatief.

MAAGD

Je belangstelling voor nieuwe onderwerpen kan toenemen waardoor de kring waarin je verkeert zal veranderen. Je kunt in een levensfase terecht zijn gekomen waarin je jouw doelstellingen voor de lange termijn kunt verduidelijken.

WEEGSCHAAL

Als je jouw hoop hebt gevestigd op iets bijzonders, kun je teleurgesteld worden. Toch kan er iets gebeuren dat je verrast, zij het niet meteen. Besteed extra aandacht aan gezamenlijk bezit en doe nu geen grote aankopen.

SCHORPIOEN

Je zult er op uit willen, liefst samen met je geliefde. Laat je, ook als de ander het druk heeft, niet weerhouden. Ga een lange wandeling maken, bezoek spontaan vrienden of ouders, of verras een oude oom of tante.

BOOGSCHUTTER

Je bent van nature wantrouwend, maar geef daar niet te veel aan toe. Houd, als je een verdenking koestert, de situatie liever in de gaten, dan te zeggen wat je op het hart hebt. Je zou er namelijk faliekant naast kunnen zitten.

STEENBOK

Geniet van de kleine dingen in het leven. Je kunt geld besparen door een paar klussen zelf te doen. Misschien kun je een groentetuin aanleggen of je aansluiten bij een kunstclub om de artiest in je te motiveren.

WATERMAN

Je leven op z’n kop zetten zal je geestelijke en fysieke kracht te boven gaan, dus bezin je voor je daaraan begint. Las pauzes in als je werkt en pas op als je een contract moet tekenen, want niet iedereen heeft het beste met je voor.

VISSEN

Je kunt interessante mensen ontmoeten die je laten kennismaken met fascinerende onderwerpen. Allerlei theorieën kunnen door je hoofd gaan als je over het net surft of wonderlijke weblogs leest. Een cultureel optreden kan je inspireren.

