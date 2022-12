’Als er toen een Paarse Vrijdag was geweest, had ik mij minder bang gevoeld’

„Ik was 9 toen ik voor het eerste de zachte vlinders van verliefdheid voelde voor een meisje. Een beetje anders dan die voor het knappe jongetje uit Spanje, maar onmiskenbaar vlinders. Heel voorzichtig vroeg ik mijn moeder naar homoseksualiteit. Een groot woord voor een meisje van 9, maar ik kende het woord van de vergaderingen en uit de lectuur van Jehovah’s Getuigen.

Ik begreep misschien niet alles, maar dat het slecht en verderfelijk was had ik al wel begrepen. Mijn moeder gaf twee antwoorden: 1. ’Homoseksualiteit is een zonde. Het is van de duivel afkomstig en homo’s komen niet in het paradijs, maar worden vernietigd in Armageddon.’ 2. ’Homoseksualiteit is onzin. Het bestaat niet echt. God heeft de mens niet zo gemaakt. Als jij bij toeval in je jonge jaren op een bepaalde manier wordt aangeraakt door iemand van hetzelfde geslacht, dan kan dat gevoelens oproepen. Daar moet je tegen vechten.’

Op de middelbare school liep ik tegen hetzelfde ’probleem’ aan. Vlinders voor die knappe jongen en voor het mooie meisje met de lieve, zachte ogen. Eenmaal in de puberteit waren de vlinders niet meer zo zacht en lieflijk aan het fladderen. Ze waren nadrukkelijk aanwezig. Hun vleugels kietelden de binnenkant van mijn jonge en onzekere lijf. Ik durfde er thuis natuurlijk niet over te praten. Ik durfde het eigenlijk niet eens te voelen. God ziet immers wat er in ons leeft? God zou heus al die fladderende beestjes wel kunnen zien.

Zo worstelde ik in mijn eentje verder. Stel dat er in die tijd een Paarse Vrijdag was geweest... Ik had dan aan de kleding van mijn schoolgenoten en docenten kunnen zien bij wie ik veilig terecht kon. Wie zonder oordeel open zou staan voor mijn vragen. Ik had mij misschien minder alleen, bang en ’onrein’ gevoeld. De berichten van ouders die boos zijn om deze dag en het ’gedram’ vinden, vind ik pijnlijk. Misschien loopt jullie zoon of dochter met dezelfde vragen rond?

Ik hoop dat hij of zij dan wel een begripvol en luisterend oor kan vinden bij iemand met een prachtige paarse trui.”

