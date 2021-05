Koningin Máxima gespot met degelijke schoen en Twitter gaat los

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima poseren voor een fotomoment aan de Maas. Er was op Twitter nogal wat te doen over de ’degelijke’ schoenen van de koningin. Ⓒ ANP/HH

Het is toch wat. Koningin Máxima is gespot op een degelijke schoen en Twitter gaat los. Tijdens een streekbezoek van het koningspaar aan Noord-Limburg werd er donderdag een wandeling door de bossen gemaakt. Dus op hakken ging dat even niet en blijkbaar wilde Máxima niet voor gympen of een rubberlaars kiezen.