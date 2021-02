Durf jij de weg op zonder winterbanden?

Bij temperaturen onder de zeven graden celsius zorgen winterbanden voor een kortere remweg en meer grip tijdens sneeuw en ijzel. Hoewel de autobranche voorstander is van winterbanden, zijn ze in Nederland - in tegenstelling tot veel Europese landen - niet verplicht.

Geen enkele grip

Vooral op besneeuwde wegen is het gebruik van winterbanden een verschil van dag en nacht, zei bandentester Menno Neeteson van de ANWB eerder tegenover De Telegraaf. „Zomerbanden bieden op sneeuw geen enkele grip en de remweg is ontstellend lang. Denk aan 65 meter als je 50 kilometer per uur rijdt, terwijl je 12 meter gewend bent.” Volgens de tests sta je met winterbanden dan na ongeveer 30 meter stil.

Toch moeten automobilisten met winterbanden altijd blijven oppassen bij winterse omstandigheden, want winterbanden bieden vooral grip op platgereden sneeuw. Neeteson: „Op net gevallen sneeuw kunnen winterbanden ook geen wonderen verrichten. Ook op ijs houdt de grip van winterbanden relatief snel op.”

