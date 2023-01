’De zonnebril blijkt een statement piece voor de kroonprinses’

Neutrale kleuren

Tijdens de welkomstceremonie op Aruba en een bezoek aan de stad San Nicolas, worden ook de welbekende kleurrijke muurschilderingen op het eiland aangedaan. Om die optimaal tot hun recht te laten komen, heeft Amalia vandaag gekozen voor neutrale kleuren die prima passen bij de zonnige temperaturen op Aruba.

Zoals we weten is ze dol op recyclen, want dit stijlvolle gestreepte broekpak van Max Mara met wijduitlopende pijpen is een oude bekende. Ze droeg dit namelijk afgelopen Koningsdag. Deze keer zonder de lichte top (nu een donkere) en zonder de knalgroene clutch die toen als enorme blikvanger gold.

Handige ’statement piece’

In plaats daarvan heeft ze een beige clutch onder haar arm geklemd. Ook de zonnebril is weer van de partij als accessoire, een statement piece voor de kroonprinses, want de afgelopen dagen kwam deze ook regelmatig tevoorschijn op Bonaire.

En wel zo handig ook, want zo kan ze ervoor waken dat ze al knijpend met haar ogen voor de zon op de foto wordt gezet. Maar ze kan op die manier ook even ontsnappen aan het veelvuldige oogcontact. Het blijft immers de eerste keer dat Amalia meegaat op een langdurig staatsbezoek, dus het is vast even wennen voor haar.

„Máxima ziet er uiteraard weer uit om door een ringetje te halen in een rood ensemble van haar favoriete modehuis Natan.” Ⓒ ANP

Absolute topper

Het broekpak is voor haar een prima en ook trendy keuze, want het vrouwelijke herenpak geldt nog steeds als absolute topper. Hierin lijkt Amalia zich ook duidelijk op haar gemak te voelen. Dat is namelijk het voordeel van kledingsets die al een keer gedragen zijn: je weet precies wat dat met je doet. Bij een nieuwe set is dat altijd maar weer afwachten.

De espadrilles die zij draagt zijn haar lievelingsschoenen - de sleehak biedt namelijk als voordeel dat die wel wat hoger is en vrouwelijk oogt, maar loopt een stuk comfortabeler dan pumps met een hoge hak.

Met een hoed is Amalia nog niet gezien, waarschijnlijk laat zij dat aan haar moeder over en voelt zij zich hier nog te jong voor. Wel opvallend is haar nieuwe haarstijl, die haar heel goed staat: de kroonprinses heeft het kapsel wel lang gehouden, maar aan de zijkanten weggestoken naar achteren.

Cape

Ook Máxima ziet er uiteraard weer uit om door een ringetje te halen in een rood ensemble van haar favoriete modehuis Natan. Ze is dol op deze kleur en ook op capes. Aan deze outfit zit een cape vast waardoor de armen niet te bloot lijken. Een split aan de rechterkant van de onderkant maakt het strakke design iets frivoler, net als de bijpassende rode hoed van licht materiaal.

Voor Máxima zijn pumps een handelsmerk geworden en ook hier draagt ze donkerrode exemplaren alsof ze op espadrilles loopt. Als enige opsmuk qua sieraden draagt de koningin een prachtige antieke broche, waarschijnlijk uit haar eigen juwelenkist.

Meer VROUW

