Meisje overleden aan mazelen: hoe groot is die kans?

Wat is mazelen en wat zijn de symptomen?

„Mazelen is een heel besmettelijke ziekte en wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het is veel besmettelijker dan rode hond, griep of bof. Als je de ziekte oploopt, kun je symptomen krijgen als koorts, hoesten, neusverkoudheid en oogontsteking. Na twee tot vier dagen ontstaan er rode vlekjes op de huid. In ernstige gevallen kun je er ook nog longontsteking, stuipen of hersenontsteking bij krijgen. In zeer zeldzame gevallen veroorzaakt mazelen een hersenontsteking die gemiddeld pas 7 jaar na de mazelen begint en altijd fataal is.”

Hoe gevaarlijk is de ziekte mazelen?

„Voordat in 1976 de mazelenvaccinatie in Nederland werd ingevoerd, kreeg bijna iedereen mazelen op kinderleeftijd. Middenoorontsteking en longontsteking als gevolg van mazelen, kwam regelmatig voor. Ongeveer 1 op de 1000 patiëntjes ontwikkelde hersenontsteking. Momenteel is in Nederland de kans om als gevolg van mazelen te overlijden, kleiner dan 1 op de 10.000. Wel kan een mazeleninfectie, een behoorlijke impact hebben op het afweersysteem. Na het doormaken van mazelen, hebben patiënten - enkele maanden tot jaren- verhoogde kans op het krijgen van andere infecties.”

Komt het nog veel voor in Nederland?

„Tegenwoordig komt mazelen bijna niet voor in Nederland. Meestal worden er tussen de 10 en 20 mazelenpatiënten, per jaar gemeld. Tijdens de ’corona-jaren’ waren dit er nog minder; in 2020 waren er twee mazelenmeldingen, in 2021 nul en in 2022 waren er 6 meldingen in Nederland. Toch komt er af en toe nog, een mazelenuitbraak voor. In 2019 was er een mazelenuitbraak waarbij er 32 patiënten zijn gemeld. En in 2013/2014 was er een grote mazelenepidemie waarbij 2.700 patiënten met mazelen zijn gemeld. Hiervan werden ruim 180 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en stierf één persoon aan de ziekte. De patiënten bij deze uitbraken, zijn vrijwel altijd niet-gevaccineerde kinderen.”

Hoe zit het met de vaccinatiegraad tegen mazelen?

„Volgens de laatste cijfers van het RIVM heeft ongeveer 90 procent van de baby’s, een BMR-vaccinatie (de combinatieprik tegen bof, mazelen en rodehond) gehad. Dit percentage ligt iets lager dan het percentage van 95 procent dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als veilig ziet.”

Hoe zorgelijk is het, dat ouders hun kinderen niet tegen de mazelen laten vaccineren?

„Het percentage van 95 procent van de WHO is er niet voor niets, maar deze vaccinatiegraad is ook weer geen scherpe lijn waarboven alles goed zit en waaronder van alles fout gaat. Wel neemt de kans op een mazelenuitbraak toe, met een afnemende vaccinatiegraad.

Baby’s tot de leeftijd van 4-6 maanden zijn doorgaans beschermd door antistoffen die zij van hun moeder meekrijgen, maar deze antistoffen verdwijnen geleidelijk. En de eerste BMR-prik krijgen ze pas als ze 14 maanden oud zijn. Dus baby’s tussen 6 en 14 maanden zijn niet beschermd tegen mazelen. De kans op besmetting is klein omdat mazelen in Nederland weinig meer voorkomt, maar incidenteel komt mazelen wel voor. Bijvoorbeeld doordat ongevaccineerde mensen de ziekte meenemen uit het buitenland. Er zijn ook groepen in Nederland waarbij de vaccinatiegraad, bijvoorbeeld vanwege religieuze redenen, veel lager ligt dan het gemiddelde percentage van 90 procent. In deze groepen is de kans op een uitbraak dan ook groter. Maar mensen die mazelen hebben gehad zijn daarna ook tegen de ziekte beschermd.”

