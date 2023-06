NOS Sport presentator Henry Schut over Vaderdag: ’Ik kreeg een broccolipuzzel’

Wat sportpresentator Henry Schut (45) zondag voor Vaderdag krijgt? We gokken iets met broccoli of pindakaas, want dat blijkt hij élke dag te eten. Maar dit is ook al een cadeautje: samen met zijn prachtkinderen in onze modereportage! De sportjournalist en radio- en televisiepresentator is samen met Merel (45) en vader van Luuk (12), Stijn (11) en Anne (8). En die zijn al net zo sportief als hun vader.

Henry Schut met zijn drie kinderen: Stijn, Luuk (rechts) en Anne.