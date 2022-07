’Schijnbaar zien wij er heel schattig uit in de schaduw van de brandende zon’

Buitenland

Britse vader (52) springt in Gardameer om tienerzoon te helpen maar verdrinkt

Een 52-jarige Brit sprong vrijdagmiddag in het Gardameer om zijn zoon te helpen die in de problemen was geraakt. De 14-jarige jongen raakte veilig op het droge, maar de vader verdween onder water en kwam niet meer boven. Reddingsdiensten vrezen dat de man is overleden aan een thermische schok.