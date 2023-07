Op vakantie met zorggezin: ’Als Joep de wereld niet snapt, gaat hij gillen en schoppen’

Voor de vakantie kan beginnen, moet er sowieso altijd een hoop worden geregeld. Maar op vakantie gaan met een kind dat een beperking heeft, is nog een extra uitdaging. Sommige gezinnen blijven daardoor (noodgedwongen) thuis, anderen stellen juist alles in het werk om – met aanpassingen – toch een normale zomer te beleven. Zoals het gezin van Marieke Schol-Broere (47). Ze is getrouwd met Didou (49). Samen hebben ze vier kinderen: Joep (19), Boris (17) en tweeling Pleun en Madelief (15).

Joep (vooraan) is een kind van 2 in het lichaam van een 19-jarige puber. „Op vakantie ga ik vaak met hem vissen”, zegt moeder Marieke. Ⓒ Rias Immink