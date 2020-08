Het is een gevoel. Niet meer en niet minder. Het is een fijn gevoel, maar het schuurt ook een beetje. Ik heb het over: verliefd zijn. Veel mensen zijn misschien maar een enkele keer in hun leven verliefd. Anderen zijn vaak verliefd of juist helemaal nooit. Het is een gemoedstoestand die de fantasie prikkelt en waar in stilte, zonder actie, ook plezier aan beleefd kan worden.