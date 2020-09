’Lieve Kim, dat je losging, begrijp ik volkomen’

Lieve Kim,

Wat zal jij naar adem hebben gesnakt toen jij het item op Het Jeugdjournaal zag waarin werd uitgelegd hoe onze toekomst er waarschijnlijk over pakweg twintig jaar uitziet. Ik deel jouw verontwaardiging. Het Jeugdjournaal is een instituut dat op speelse wijze nieuwsitems uitlegt aan kinderen (en vaak ook aan hun ouders) en waarvan wij mogen aannemen dat wat ons wordt voorgeschoteld door middel van hoor- en wederhoor klopt.

En een chip die in je hoofd geplant gaat worden? Dat lijkt ook mij vooralsnog slechts een áánname. En van aannames weten we hoeveel die kunnen kapotmaken, polariseren dan wel onrust zaaien. En minimaal dat laatste deed Het Jeugdjournaal inderdaad door dat ene item.

Zwanger

Sinds ik jouw documentaire op Videoland zag, heb ik een zwak voor je. Je bent ontwapenend eerlijk, recht-door-zee, grappig en gunt iedereen het beste. Je neemt het altijd op voor de zwakkeren en hebt een speciaal plekje in je hart voor misbedeelde kinderen. Dat alleen al maakt je mooi. Dat je nu, nu je hartstikke prachtig blozend zwanger bent, losging op jouw Instagram over Het jeugdjournaal vind ik volkomen te begrijpen.

Dat kindjes die met pasgewassen haartjes en een knuffel onder hun arm nog even naar Het Jeugdjournaal mochten kijken maar te horen kregen dat zij ooit een chip in hun hoofd zullen gaan krijgen heeft jou aangegrepen. En dat snap ik.

Angst

Sinds wij begin maart te maken kregen met dat afschuwelijke virus dat de samenleving inmiddels heeft verdeeld, heeft het woord ’chip’ een nare bijklank. Ik kan mij goed voorstellen dat heel veel kinderen het woord ’chip’, zeker in combinatie met ’in je hoofd’, angst aanjaagt.

En als dan ook nog eens zo’n gerenommeerd instituut als Het Jeugdjournaal een kind uitlegt dat het bijna normaal en vanzelfsprekend is dat er ooit een chip in zijn/haar hersens wordt geplant, roept dat vragen op. En nare dromen. Met je natte, pasgewassen kinderhaartjes en in je schone pyjamaatje. Zelfrijdende auto’s? Opvouwbare iPads? Dat kan een kinderbrein nog wel verwerken. Maar een chip? In je hoofd?

Terughoudender

Ik ben daarom ook van mening dat de NOS terughoudender had moeten zijn. Er zijn momenteel genoeg onderwerpen waarop kinderen een duidelijk antwoord willen hebben. Maar ik geloof niet dat er ook maar één kind was dat zichzelf afvroeg hoe en wanneer hij/zij een chip in zichzelf geplant zal gaan krijgen...

Groetjes & kuddo’s van mij,

Miriam