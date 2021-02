Sara (35) wilde thuiswerken om corona, maar werd ontslagen

Premium Binnenland

Inwoners Hupsel nuchter onder ’kouderecord’: ’Ik heb niet eens een pyjama’

Naamborden heeft het Achterhoekse buurtschap niet, maar het staat sinds dinsdagochtend wel stevig op de kaart: in Hupsel werd om 07.50 uur min 16,2 graden gemeten. Historisch koud, becijferde Weer.nl, want de laatste keer dat het streng vroor in ons land was in 2013, toen het kwik in Herwijnen daald...