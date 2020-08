Ongeneeslijk zieke Daniëlle (53) zoekt baasje voor haar hondjes

Daniëlle met haar hondje Puck

Daniëlle Raaijmakers (53) is ongeneeslijk ziek en zal niet lang meer leven. Ze vindt het belangrijk dat haar drie Vlinderhondjes na haar dood in een warm nest terechtkomen. Daarom is ze hard opzoek naar een nieuw baasje: „Mijn hondjes zijn mijn alles. Ik wil ze met een gerust hart kunnen achterlaten.”