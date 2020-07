Weekhoroscoop 28

Ram

Liefde: Hoewel je nogal onrustig bent momenteel en je handen vol hebt aan je eigen beslommeringen, wil je wel graag iets voor je geliefde doen. Waar kun je hem of haar echt blij mee maken? Maak hier zeker even tijd voor!

Financiën: Na uitstel en misververstanden wordt het geld waar je recht op hebt eindelijk naar je overgemaakt. Helaas staan er nog veel rekeningen over waardoor het ook snel weer op is.

Werk: Waar je aan de ene kant niet hard genoeg kunt werken om te laten zien wat je kunt, zou je aan de andere kant niets liever willen dan een stapje terug doen. Tijd om de reden hiervan te achterhalen en de mogelijkheden te bekijken.

Persoonlijk: Wanneer iemand aangeeft moeite te hebben met het een of ander spring je direct in de houding om te helpen. Erg lief, maar wel doodvermoeiend! Probeer deze week wat extra vrije tijd voor jezelf in te passen.

Stier

Liefde: Je hebt momenteel meer energie dan je geliefde. Hoewel je partner liever thuis blijft weet je hem of haar toch zover te krijgen om samen even een frisse neus te halen.

Financiën: Je denkt logisch na en weegt de dingen op een juiste manier tegen elkaar af. Je kunt genieten zonder het geld over de balk te smijten en netjes rondkomen zonder gierig te zijn.

Werk: Enige assistentie zou geen overbodige luxe zijn! Desondanks wil je toch het liefst alles zelf doen. Trek aan de bel wanneer het werk dusdanig begint op te hopen dat je er zonder overwerken niet meer doorheen komt.

Persoonlijk: Plotseling sta je vol in de schijnwerpers door iets wat je doet (of al hebt gedaan) waarvoor men je ontzettend dankbaar is. Een beetje ongemakkelijk vind je het wel…

Tweelingen

Liefde: Na een meningsverschil met je partner doe je je groot voor. Waar je geliefde gemakkelijk kan zwijgen, praat jij een en ander toch liever even samen uit. Grote kans dat je zelf de eerste stap moet zetten.

Financiën: Verschillende emoties vormen de basis van je koopgedrag. Uit boosheid of teleurstelling geef je gemakkelijk geld uit om jezelf af te reageren of te troosten.

Werk: Je voelt je nogal snel aangevallen en neemt een verdedigende houding aan. Mogelijk reageer je wat overgevoelig omdat iets of iemand je aan een minder leuke periode uit het verleden doet denken.

Persoonlijk: Je wordt enorm bewonderd door je vrienden, misschien wel meer dan je vermoedt. Het is niet ondenkbaar dat iemand zich hier deze week over uitspreekt.

Kreeft

Liefde: Tijdens een gesprek met je geliefde werp je hem of haar zomaar iets voor de voeten wat al lang en breed uitgesproken was. Dit schiet toch niet op Kreeft?

Financiën: Een beetje hulp of advies met het oog op je financiën is welkom. Durf te vragen!

Werk: Dit is een periode van veel leren. Uit alles wat je ziet en meemaakt trek je waardevolle lessen om later je voordeel mee te kunnen doen.

Persoonlijk: Je hebt de neiging een muurtje om je heen op te trekken en houdt onbekenden liever op afstand. Helemaal niet erg. Er is niets mis met even de kat uit de boom kijken.

Leeuw

Liefde: Je voelt je zeer verantwoordelijk voor je geliefde en hebt er veel voor over om het hem of haar naar de zin te maken. Je beschermende houding wordt zeer gewaardeerd.

Financiën: Een financiële dip maakt dat je je lichtelijk zorgen maakt. Gelukkig is het maar tijdelijk en kom je er binnenkort dankzij je eigen inzet snel weer bovenop.

Werk: Iemand die niet zo goed meekomt op het werk, heeft nu enorm veel steun aan jou. Je bent begripvol en geduldig naar deze persoon toe, waar hij of zij je zeer dankbaar voor is.

Persoonlijk: Je hebt totaal geen zin in gedoe waardoor het voorkomt dat je je mond houdt terwijl je deze eigenlijk zou moeten opendoen. Anderen zouden dit kunnen opvatten als zwakte, terwijl je in werkelijkheid juist ver boven hen staat.

Maagd

Liefde: Je verlangt niet alleen naar geluk in de liefde, je hebt het ook nog gevonden. Het kost je dan ook geen enkele moeite om je af en toe aan de wensen van je partner aan te passen. Gelukkig is dit wederzijds.

Financiën: Jij laat je geen knollen voor citroenen verkopen. Volg je gevoel met het oog op financiële aangelegenheden en luister niet naar anderen die het anders zien dan jij.

Werk: Waar anderen zich negatief uitlaten over een collega weet jij toch een positieve draai aan het gesprek te geven. Je vindt het nogal laf om nare dingen te zeggen over iemand die er zelf niet bij is. En dat is het ook.

Persoonlijk: Een vriend of familielid die jou ooit goed geholpen heeft, kan nu zelf wel wat hulp gebruiken. Al belt hij of zij midden in de nacht: je bent er!

Weegschaal

Liefde: Naast lief wordt er deze week ook wat leed gedeeld. Juist door er met elkaar de schouders onder te zetten komen jullie dit samen ook weer te boven.

Financiën: Hoewel je zeer enthousiast wordt van iets dat je ziet, is het toch verstandiger om niet aan deze impuls toe te geven. Zeker wanneer het een flinke uitgave betreft kun je beter nog even op de rem trappen.

Werk: Via oude wegen zal je nooit nieuwe deuren openen. Hoogste tijd dus voor iets nieuws! Ideeën genoeg, nu nog een manier vinden om ze uit te werken.

Persoonlijk: Je hebt sterk de behoefte om iets voor een ander te doen en maakt je ook in je vrije tijd graag nuttig.

Schorpioen

Liefde: Een goed gesprek met het oog op de toekomst is niet overbodig. Vooral op financieel gebied is het verstandig om te bekijken of jullie wensen haalbaar zijn en hiervoor concrete plannen te maken.

Financiën: Neem je administratie van de afgelopen tijd eens onder de loep om te bekijken welke veranderingen je qua uitgaven zou moeten doorvoeren. Ongemerkt geef je meer geld uit dan nodig is.

Werk: Op het gebied van werk ga je deze week de beste periode van het jaar tegemoet. Bereid je dus maar voor op goed nieuws of leuke nieuwe ontwikkelingen waar je tot het einde van het jaar je voordeel mee kunt doen.

Persoonlijk: Een vriend of vriendin zit zwaar in zak en as terwijl jij alleen maar denkt: is dat alles? Wees niet bang om dit ook naar de ander uit te spreken. De dingen relativeren werkt vaak beter dan meegaan in de misère.

Boogschutter

Liefde: De liefde neemt weer een hobbeltje deze week. Een klein meningsverschil, een irritatie of andere kleine kink in de kabel is te verwachten. Niets ergs, dus maak je er ook vooral niet te druk om.

Financiën: De dingen gaan niet helemaal zoals je zou willen. Desondanks is er geen enkele reden tot klagen. Doe gewoon je ding en er komen vanzelf nieuwe mogelijkheden op je pad.

Werk: Een belangrijke verandering in je carrière dient zich aan. Aan jou de taak om hier op de juiste manier te reageren en een goede keuze te maken! Kan iemand binnen je netwerk je adviseren?

Persoonlijk: Er is nooit een probleem opgelost door er alleen maar over te praten. Het is tijd om actie te ondernemen, en wel nu.

Steenbok

Liefde: Waar jij je geld aan het één wilt uitgeven, heeft je geliefde juist heel andere plannen op dit gebied. De kans dat jullie het eens worden is klein, het is een beter idee om op zoek te gaan naar de gulden middenweg.

Financiën: Het kost je moeite om het bedrag rond te krijgen voor iets dat je graag wilt. Lenen is niet de meest verstandige optie, voor dit moment kun je het beter even laten rusten.

Werk: Hoewel er op je werk geen veranderingen zijn te verwachten, is het wel belangrijk om zelf het roer om te gooien met het oog op je uiterlijk, houding of werkwijze. Immers, wat je uitstraalt, trek je aan!

Persoonlijk: Waar je eerder geen energie voor had, lukt je nu wel. Vooral in het weekend voel je je topfit waardoor de dingen je vrij gemakkelijk afgaan.

Waterman

Liefde: Naast romantiek is er ook gezelligheid met anderen te verwachten. Waarschijnlijk een gezellig hapje en drankje met vrienden met thuis als afsluiter een lekker toetje. Niet verkeerd!

Financiën: Reparaties aan telefoon, PC, auto of scooter kunnen er flink inhakken. Gelukkig kom je er niet door in de problemen, maar vervelend is het wel.

Werk: Als de mogelijkheid er is, zouden een paar vrije dagen je zeker goed doen. Probeer in dat geval ook echt even helemaal te ontspannen. Je brein draait overuren en lang niet alles is noodzakelijk om over na te denken.

Persoonlijk: Probeer geen oordeel te vellen op basis van enkel je gevoel. Blijf objectief, bekijk de dingen van verschillende kanten en houd je bij de feiten.

Vissen

Liefde: Waar je partner graag samen iets nieuws wil ondernemen, heb jij hier weinig oren naar. Houd gerust voet bij stuk, de kans is groot dat het om een bevlieging gaat.

Financiën: Een kleine tegenvaller zorgt ervoor dat je bepaalde dingen anders wilt aanpakken. Wanneer je nu direct actie onderneemt blijft de schade beperkt.

Werk: Moeilijkheden worden door jou in no-time omgebogen tot mogelijkheden. Met je creatieve denkwijze help je niet alleen jezelf maar ook je collega’s uit de brand.

Persoonlijk: Het blijkt maar weer wat een belangrijke spil je binnen het gezin bent. Je partner en je kinderen hebben niet alleen de grootste lol met je, je bent ook nog eens uiterst begripvol en behulpzaam