’Wat draag je in deze tussenperiode?’

„Op zich hoeft het niet zo moeilijk te zijn om kleding te kiezen die bij dit overgangsseizoen past. Het is wel zaak om van de zomerse items af te stappen, want (tenzij je nog op vakantie gaat) de zomercollectie is echt even van de baan. Eigenlijk is de maand september een prima tijd om de kledingkast weer een update te geven. Berg de zomerse items dus op en schuif bijvoorbeeld blouses met lange mouwen naar voren, want die doen het nu (en straks) goed. Wordt het snel weer wat kouder? Dan heb je met een vestje erover snel een ‘warme look’.

Trenchcoat

Een twijfelgeval is ook altijd DE jas. Een trenchcoat is voor deze tijd van het jaar een prima optie. Het is toch wel een dichte jas die je ook lekker luchtig open kunt dragen en deze kun je losjes dichtsnoeren met de riem in de taille. Omdat er nog niet echt sprake is van dikke kleding eronder, oogt dit zodoende ook niet te fors.

De tijd van alleen maar beige trenchcoats is gelukkig voorbij en in de huidige collecties zijn nu ook kleurrijke trenchcoats te koop. Combineer zo’n opvallende jas als blikvanger met basistinten en maak het geheel extra vrolijk met een sjaal in de kleuren van de rest van de outfit of passend bij de tas en schoenen/laarzen.

Een tweede optie is de bodywarmer, die je nu draagt over een dunne coltrui of een blouse/tuniek/jurk met lange mouwen. Deze ‘mouwloze’ jas is ideaal als ‘tussendoortje’ en is er ook in superlichte donskwaliteit. Dat maakt het kledingstuk nog gewilder, want eenmaal opgevouwen kun je deze zo in de tas stoppen voor het geval het toch kouder is dan je dacht.

Máxima

Ook de cape(jas) of de riante cashmere omslagdoek is een prima herfstoptie om het dragen van een echte jas nog even uit te stellen. Als iemand weet hoe dit moet, is het wel onze Koningin Máxima. Zij weet als geen ander de cape stijlvol te dragen en heeft die dan ook in allerlei varianten in de kast hangen.

In beige- of nude tinten, in felle of juist warme kleuren, van fleece tot en met wol of jersey, al dan niet met ruches, borduursels of decoraties. Maar… altijd passend bij de rest van de outfit, want een cape maakt het geheel op een heel vrouwelijke manier af.

Overigens ben ik zelf ook fan van dit kledingstuk en zodoende heb ik stapels capes in de kast liggen. Vooral omdat ik ze zo handig vind om in de auto te dragen, je kunt je er namelijk echt lekker in ‘hullen’ en zit niet te strak vast in een jas. De bewegingsvrijheid is perfect, maar het dragen van een cape geeft tegelijkertijd ook een knus gevoel.

Denim

Jeans kan het hele jaar door. En dus ook nu. Denim kledingstukken zijn perfect voor nu. De jurk van spijkerstof is weer helemaal terug in beeld (met strik in de taille), maar de jumpsuit van soepele jerseyjeans raakt ook in opkomst.

En vergeet vooral ook niet de denim spijkerjasjes van weleer (inclusief de borduursels en andere decoraties). Met name het jeansjack is ook een topitem om te dragen over een blouse of een jurk. Datzelfde geldt overigens voor stoere leren jacks, al dan niet in het biker zwart, want kleur mag natuurlijk ook. Zo’n leren jasje kan de hele outfit meteen iets extra’s geven.

Gympen

Sneakers en gympen in alle soorten uitvoeringen zijn prima als voorloper van de winterse laars. Nu het nog kan kunnen we luchtig doorstappen, hoewel de witte gympen het een stuk minder goed doen dan tijdens de zomer. Om toch nog wat vrolijkheid te laten zien in de aankomende regenachtige periode, zijn ook sneakers in opvallende kleurencombinaties een aanrader, met hier en daar zelfs een leuke disco-glittervariant.

Die gympen doen het ook prima onder een stoer ‘herenpak’; voor vrouwen bestaande uit een oversized blazer en daaronder een wijdvallende broek. Niet alleen geschikt om te dragen naar het werk, maar ook in je vrije tijd een prima tenue. De trend is om het pak ton-sur-ton te dragen, dus in dezelfde kleur. Maar de blazer en de broek kunnen uiteraard ook naar hartenlust los worden gedragen.

Huispakken

Jersey is een heerlijk zacht en meerekkend materiaal, dus dat is ook een aanrader. Met name stoere huispakken die in een ‘buiten’-variant zijn gemaakt, doen het goed. Nu we weer meer op pad gaan en ook weer buiten de deur gaan werken, mogen de comfortabele pakken immers wat meer aangekleed ogen. Met een leuke sjaal erover of een hoodie in diezelfde stijl lijkt het geheel toch wat stijlvoller.

En ook stretchbroeken - die lekker meegeven - in een printje doen het goed. Het ‘travel materiaal’ is wel zo fijn om de hele dag door te dragen, omdat het lekker meegeeft en ook ademend is. Een weekendje weg? Dan is zo’n item ook perfect, bijvoorbeeld ook in een jurkenvariant, want het komt allemaal ongekreukt uit de koffer en kan dus zo aangetrokken worden.

Legging

Maillots zijn nog niet aan de orde, maar dunne panty’s mogen wel alvast. Nu de benen niet meer zo bruin zijn en de temperatuur daalt, is dat ook wel verstandig. Maar op deze manier kan een minirok, bijvoorbeeld in een jeans- of katoenen variant, nog even mee en hoeft deze niet meteen opgeborgen te worden. Dat zelfde geldt overigens voor leuke gekleurde tuniekjes/jurken. Die doen het met een legging of een skinny jeans ook prima en kunnen zodoende nog even mee.

Let op kleur

Het gevaar bestaat dat je, nu de herfstperiode nadert, al snel naar zwarte kleding grijpt. Dat is logisch, want pasteltinten en felle kleuren lijken meer bij de zomer te horen. Desondanks kan het geen kwaad om alert te blijven dat je niet te veel in de donkere kleuren ‘verdrinkt’. Dat is ook nergens voor nodig.

Tinten als paars, lila, rood, groen, kobaltblauw en oranje doen het namelijk ook goed in de winterse periode en kunnen juist dat bijzondere accent geven aan zwarte en donkerblauwe basisitems. Alleen een tas, riem, schoenen, laarzen, sjaal of accessoire in deze steunkleuren kan al wonderen doen. Dat maakt nu net het verschil tussen saai of een eigen look!”

Oproep!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met schoenmaat 42 als vrouw terechtkunt of welke materialen superstretch zijn... Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.