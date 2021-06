Daghoroscoop 22 juni - Let op iemands stiekeme tactiek, Vissen!

VANDAAG JARIG

Met een belangrijke plaats voor Jupiter in je teken zijn er zowel veranderingen op komst in je welzijn als in werk. Dat is goed nieuws voor studenten en als je een buitenlandse reis wilt maken. Je interesse voor studie, filosofie en occulte wetenschap neemt toe, maar ook je interesse voor liefde en seks.

RAM

Een merkwaardige sfeer kan voor verwarring zorgen, tenzij je maatregelen treft om dat te voorkomen. Stook je creatieve vuur wat extra op. Noteer de ideeën die in je hoofd opkomen, dan kun je ze later op hun waarde beoordelen.

STIER

Delicate onderhandelingen vereisen zorgvuldigheid. Zorg dat je goed op de hoogte bent of laat je adviseren door een deskundige. Neem wel voor elke beslissing de verantwoordelijkheid. Streef naar verbetering van je huidige omstandigheden.

TWEELINGEN

Een oude wond kan nu worden geheeld, of het nu gaat om een vriend, familie of je partner. Zet de eerste stap. Trek er op uit als je agenda die ruimte biedt. Ook als je geen geld op zak hebt, kun je genieten van de frisse buitenlucht.

KREEFT

Houd rekening met een dag van hard werken. Niemand moppert en zelf ben je ook in een goed humeur. Let wel op kwaaltjes of pijntjes die op stress kunnen wijzen. Massage, acupunctuur of een chiropractor kan uitkomst bieden.

LEEUW

De wens om fitter en aantrekkelijker te worden neemt toe. Begin met een fitnessprogramma dat je conditie verbetert. Kies activiteiten die je buiten kunt doen. Praat met een partner die je niet vertrouwt en wroet niet in diens spullen.

MAAGD

De waarde en veiligheid van je huis kunnen je zorgen baren. Maak een budget voor onderhoud en renovatie. Van belang is dat je tevreden bent met je leven en omstandigheden. Een tevreden Maagd is een gezonde Maagd.

WEEGSCHAAL

Je zult zin hebben om de deur uit te gaan; wandelen, joggen of de hond uitlaten maakt een eind aan emotionele spanningen. Ga direct op je doel af als je met lieden moet communiceren met wie je liever niet onderhandelt.

SCHORPIOEN

Stel je de vraag wat tot nu toe belangrijk was en beslis vervolgens of je daar nog steeds achter staat. Iemand kan proberen je besluiten te beïnvloeden. Praat erover als de uitgaven van je partner je zorgen baren.

BOOGSCHUTTER

Draag jezelf prioriteiten op die verspilling van tijd kunnen voorkomen. Je weet wat je moet doen en welke weg je moet bewandelen. Aan een periode van doelloosheid komt een eind. Vraag je af wat je heeft dwarsgezeten en waarom.

STEENBOK

Je energie en enthousiasme kunnen onder invloed van de kosmos aan de lage kant zijn. Begin de komende dagen niet met een nieuw project. Wel kun je vooruitgang boeken als je besluit te kappen met een slechte gewoonte.

WATERMAN

Let op hetgeen je zegt en tegen wie. Dit is geen dag voor commentaar, al breng je het nog zo luchtig. Anderen zullen je verkeerd begrijpen of zich beledigd voelen. Besteed niet te veel aandacht aan iemands negatieve houding.

VISSEN

Je kunt met toenemend ongeduld te maken krijgen en dat brengt het risico van een conflict met zich mee. Let op je woorden, want die kunnen verkeerd begrepen worden. Pas op: iemands stiekeme tactiek gaat in tegen je belangen.

