Voorstelrondje: ’Ik vond het moeilijk om de tussendoortjes los te laten’

„Vorig jaar was ik al van plan om mee te doen aan de Lekker in je vel-challenge, maar kreeg ik corona. Ik kon helemaal niks en had geen energie om mee te doen. Daarom doe ik dit jaar voor het eerst mee. Na een periode van veel gezelligheid en een bourgondische leefstijl, is het tijd om te resetten. Ik ben een paar kilo aangekomen en die wil ik er graag weer af hebben.”

Gezond

„Mijn doel is om drie à vier kilo af te vallen. Dan zit ik weer op een gezond gewicht. Dat is niet veel, maar op mijn leeftijd gaat afvallen een stuk langzamer dan bij jongere vrouwen. Ik ben daarom van plan om acht weken lang de challenge te doen in plaats van vier weken. Na acht weken hoop ik de kilo’s kwijt te zijn. Een andere belangrijke reden voor mij om mee te doen aan de challenge is dat ik gezond oud wil worden. Ik ben vroeger voedingsdeskundige geweest en weet dat als ik gezond eet ik ook meer energie krijg.”

Tussendoortjes

„Vanuit mijn werk heb ik altijd geleerd dat je je motor draaiende moet houden, dus veel tussendoortjes moet eten. Aan het begin van deze challenge vond ik het moeilijk om dit los te laten. Bij deze challenge eet je drie keer op een dag zonder tussendoortjes. Maar dat gaat me inmiddels goed af. Ik heb me verdiept in dokter Tamara’s visie en het is mij duidelijk waarom ik die tussendoortjes niet nodig heb. Ik heb er ook geen behoefte meer aan. Het enige wat ik nog wel doe, wat niet helemaal bij de visie van Tamara past, is ’s avonds om tien uur een schaaltje yoghurt eten. Dat doe ik al 25 jaar en daar voel ik mij prettig bij en slaap ik goed door. Ik heb wel één derde van de portie afgehaald.”

Improviseren

„Ik vind de recepten erg lekker en vernieuwend. Af en toe vind ik ze weinig smaak hebben, maar dan voeg ik gewoon wat kruiden toe. Mijn man doet met het avondeten mee aan de challenge. Ik ga niet twee verschillende maaltijden koken. Wij vinden beiden dat de recepten wel wat pittiger mogen, maar ook daar geven we dan onze eigen draai aan. Sommige ingrediënten uit het menu verkoopt de supermarkt in ons dorp niet en sommige recepten vind ik te veel werk om te maken. Dan moet ik een beetje improviseren, maar ik zorg altijd dat de gerechten bij de challenge passen.”

Motiverend

„In de eerste week van de challenge ben ik anderhalve kilo aangekomen. De moed zakte me toen in de schoenen. Ik kreeg veel reacties en tips van andere deelneemsters via Facebook en heb mijn porties toen kleiner gemaakt. Die anderhalve kilo is er inmiddels weer af. Ik vind zo’n Facebookpagina heel fijn. Het werkt motiverend om berichten van andere deelnemers te zien. Daarnaast zijn de tips die ik van andere vrouwen of dokter Tamara krijg ook erg prettig.”

Tip

„Mijn tip voor andere deelnemers is om vier tot vijf dagen het weekmenu te volgen en de andere twee dagen met de restjes te koken. Soms staat er in een recept bijvoorbeeld een halve avocado en heb je de rest van de week die andere helft niet meer nodig. Je kunt zelf gerechten bedenken die bij de weekmenu’s passen en zo verspil je geen voedsel.”

