Actievoorwaarden BEAUTY CONCEPT SPECIAL GIFT BOX REPLENISH

1. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Actievoorwaarden, die te vinden zijn op https://www.mediahuis.nl/actievoorwaarden/.

2. De Actie wordt georganiseerd door Mediahuis Nederland B.V. ter promotie van ‘BEAUTY CONCEPT SPECIAL GIFT BOX REPLENISH’.

3. Deelname aan de Actie is gratis en is mogelijk in de periode van 24 februari tot en met 3 maart.

4. De Actie bestaat uit een Facebook-actie waarbij kans gemaakt kan worden op een jaarlidmaatschap van ’BEAUTY CONCEPT SPECIAL GIFT BOX REPLENISH’, door middels een reactie te laten weten waarom je kans wilt maken.

5. De met de Actie te winnen prijzen bestaan uit één jaarlidmaatschap van ’BEAUTY CONCEPT SPECIAL GIFT BOX REPLENISH’ t.w.v. €59,90.

6. De winnaar(s) van de Actie worden binnen twee weken persoonlijk door ons op de hoogte gesteld in een privébericht.

7. Mediahuis zal binnen twee weken nadat de uitslag bekend is geworden per privébericht op facebook contact opnemen met de winnaar(s). Indien een winnaar niet binnen een week heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt, behoudt Mediahuis zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op de in artikel 6 beschreven wijze, zonder dat de oorspronkelijke winnaar ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie.

8. De gewonnen prijs wordt toegezonden. De winnaar dient zich op verzoek te kunnen identificeren en dient het winnende lot/de voucher op verzoek te kunnen overhandigen indien van toepassing