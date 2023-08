Praat mee: Heb jij 45 euro over voor een kindvrije zone in het vliegtuig?

In een verklaring laat luchtmaatschappij Corendon weten binnenkort een kindvrije zone aan te bieden op de vlucht van Schiphol naar Curaçao. Alhoewel het voor Nederland een primeur is, zijn zulke zones bij sommige buitenlandse maatschappijen al langer realiteit. Zo weert AirAsia bij enkele vluchten sinds 2013 kinderen onder de twaalf jaar van de eerste zeven rijen.

Minder overlast

Deze ’Only Adult zone’ biedt passagiers dus de gelegenheid om mogelijke overlast van kinderen te omzeilen. Ideaal voor mensen die bijvoorbeeld in het vliegtuig willen werken, stelt Corendon-oprichter Atilay Uslu. Volgens hem is de invoer van de zone ook fijn voor ouders die met kinderen reizen, omdat zij zich daardoor minder opgelaten zullen voelen wanneer hun kind onrustig is.

Er zijn 93 stoelen in de zone beschikbaar, waarvoor je 45 euro bovenop je vliegticket betaalt. Daarnaast zijn er 9 extra ruime stoelen, waar een prijskaartje van 100 euro aan hangt. Met wanden en gordijnen wordt een afgesloten ruimte gecreëerd.

Veel animo

Eerder onderzoek van Skycanner toont aan dat er in ons land zeker animo is voor kindvrije zones in het vliegtuig. Één op de drie Nederlanders blijkt namelijk bereid te zijn om hiervoor per vliegticket gemiddeld 25 euro extra te betalen. Respondenten gaven zelfs aan dat zij voor vluchten die langer dan zes uur duren tot wel 75 euro extra willen neerleggen.

Andere Nederlandse luchtvaartmaatschappijen lijken nog niet overtuigd om zulke stappen te nemen. „In de zomer gaan namelijk veel families op vakantie met het vliegtuig”, verklaart een woordvoerster van TUI Nederland aan De Telegraaf. Ook KLM en Transavia laten weten geen plannen te hebben voor het invoeren van kindvrije zones.

