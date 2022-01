’Ik mis de zonnebank… Is zelfbruiner een optie?’

„Ik snap dat je de zonnebank mist en dat je daar doorgaans blij van wordt. Vervelend dat je nu last van allergie in het gezicht hebt, maar dat komt vaker voor bij mensen die eigenlijk te vaak de zonnebank bezoeken.

Een zelfbruiner is dus zeker een optie, daar krijg je niet alleen een mooie kleur van, het is ook een stuk minder schadelijk dan de zonnebank. Het maakt niet zoveel uit welk product je gebruikt, een olie, een crème of een mousse, dat is aan jou. De zelfbruiners ruiken ook niet meer zo onaangenaam als vroeger, dat is dus mooi meegenomen.

Kleur behouden

Zelf ben ik een enorme fan van de producten van Marc Inbane, waar je een fijne, natuurlijke kleur mee krijgt. Voor het gezicht gebruik ik eens per week de Perle de Soleil tanning drops. Een paar druppels door je dagcrème mengen, geeft een prachtige glow.

Ook de bodyproducten zijn perfect en ook die kun je mengen met wat bodylotion, dat brengt handig op. Een speciale handschoen erbij is fijn, want dan worden je handen niet vies en hoef je die niet grondig af te spoelen daarna.

Maar zoals gezegd: gebruik het product dat bij jou past, er is geen goed of slecht meer. De tanningproducten variëren wel erg in prijs en wat dat betreft heeft L’Oréal heel betaalbare producten. Lancaster is een echte zonexepert en ook dit merk heeft veel selftanners en leert je stap voor stap je huid ‘voor te bronzen’ voor de zon, maar weet ook wat je het beste daarna kunt gebruiken.

Nu het mooie weer nog even uitblijft, maar sommigen van ons wel een korte trip naar het buitenland maken, is het natuurlijk ook van belang om de opgedane kleur te blijven behouden. De mogelijkheden zijn legio, maar de juiste voorbereiding en nazorg is bij het gebruik van selftanners wel een absolute must!

Hamam

Het kan geen kwaad om nu al te beginnen met het gebruik van een selftanner. Het zelfbruiningseffect houdt namelijk lekker lang aan en als je eenmaal straks op vakantie gaat en van de zon kunt genieten, staan je outfits ook leuker als je al een beetje gebronsd bent.

Begin wel altijd vooraf met scrubben en zorg dat je daarna het zelfbruiningsproduct extra goed aanbrengt bij hielen, knieën, ellebogen en rondom de wenkbrauwen. Scrub op een natte huid onder de douche - en maximaal een minuut - door zachte, ronddraaiende bewegingen te maken, eventueel met een scrubhandschoen of borstel.

Een eenvoudige korrelscrub is prima, maar een exfoliërende variant ook. Vergeet ook zeker het gezicht niet, want door het scrubben daarvan gaan ook verstopte poriën weer open en krijg je een egale teint. Kies er eventueel voor om tijdens de vakantie ter plekke in een hamam een scrubbehandeling te ondergaan. Heerlijk om van te genieten en je bent meteen goed voorbereid!”

Geen waxbeurt

Let op! Douche niet te lang, en lig ook niet te lang in een (te warm) bad of in het zwembad. De bruine kleur spoelt uiteraard niet zomaar weg, maar de huid droogt er wel van uit en dat maakt je huid een stuk doffer. Dus altijd daarna goed insmeren.

Gebruik voor het douchen een doucheolie die minder uitdroogt en dep voorzichtig af met een handdoek, vooral niet te hard schuren. Ook niet doen: een waxbeurt, want niet alleen de haartjes verdwijnen dan, ook het bovenste, bruine huidlaagje.

Bouw het bruinen langzaam op en zorg dat je niet verbrandt of vervelt, want dan verlies je heel snel de kleur. En vergeet niet dat je met factor 50 ook echt bruin wordt, alleen wat geleidelijker, en dat is eigenlijk een stuk beter. Het is een fabeltje dat je met zonproducten niet bruint, zeker niet met de huidige generatie zonbescherming, die juist stimulerende bruiningsingrediënten bevat.

Golden tan

Bij het bruin blijven draait alles om de huid te hydrateren met bodylotion of (kalmerende) aftersunproducten. Zolang deze voldoende ‘gevoed’ wordt, is dat een garantie voor meer plezier van de teint en oogt de huid minder grauw. Deze nazorg bij het zonnen is dus heel belangrijk.

Tegenwoordig zijn er ook allerlei bruinverlengende en stimulerende aftersunproducten voor zowel body als face, die garanderen dat de ‘golden tan’ minstens nog een maand houdbaar blijft. Sowieso is insmeren met welke aftersun dan ook goed om de kleur vast te houden op de huid.

En een goede tip is om af en toe ook af te wisselen met olie, het liefst met een glans erin, want glimmende crème of olie maakt de huid optisch ook direct een tintje donkerder.

Water drinken

Als je goed voor de inwendige mens zorgt, kan dat ook effect hebben op het uiterlijk. Dus veel water drinken (hydrateren), bij voorkeur 2 liter per dag, want dat stimuleert de doorbloeding. Eet daarnaast veel gekleurd fruit en groente dat vochtrijk is, zoals watermeloen, abrikoos, grapefruit, komkommer, wortels, zoete aardappelen, brocolli, mango, mandarijn en radijs.

Hierin zit volop bètacaroteen dat huidveroudering tegengaat en een snelle bruining van de huid bevordert. Eet ook volop tomaten, want de anti-oxidanten die daarin zitten beschermen de huid en herstellen eventuele zonnebrand. Melanine-pillen vooraf slikken kan de huid ook alvast voorbereiden op de zon.

Goed voor het gestel en voor je huid is ook het regelmatig buiten vertoeven of sporten, zelfs als het minder zonnig weer is. Je huid zal daar ook zeker een kleur van krijgen of de bestaande kleur verdiepen.

Bronzingpoeder

Helaas is die mooie zomerse gebronsde huid niet voor altijd vast te houden. Heb je in het najaar heimwee naar je zomerse teint en ben je geen fan van de zonnebank? Ga dan aan de slag met ‘kleurdruppels’ die subtiel te mengen zijn met je vaste dagverzorging en zodoende een heel natuurlijke kleur bruin geven.

Of kies voor het lichaam voor een selftan/zelbruin-opties in de vorm van schuim, olie of crème. Bij voorkeur aanbrengen met een selftan-handschoen, waardoor de handen niet meebruinen - of was na het opbrengen grondig je handen.

Een andere, vrij natuurlijke ‘bruiningstruc’ is het gebruik van een terracotta- of bronzingpoeder. Luchtig aanbrengen op het gezicht met een grove kwast, al dan niet over de foundation, of direct. Dit zorgt voor een instant ‘sun kissed’ effect en kun je het hele jaar door gebruiken. In de zomermaanden kies je voor een iets donkere variant, terwijl je in het najaar voor een lichtere kleur gaat. Bronzingpoeder met een beetje glans erin versterkt de donkere kleur.”

