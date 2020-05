Eindelijk aandacht voor de mentale bijwerkingen van de pil

De anticonceptiepil is een van de meest gebruikte voorbehoedsmiddelen, maar welke bijwerkingen de pil heeft, is niet altijd duidelijk. Dat gaat veranderen: er komen nieuwe richtlijnen voor huisartsen om meer aandacht te besteden aan vooral de mentale effecten van het gebruik. Ilja van Leeuwen, specialist in vrouwengezondheid van Care for Women* in Amsterdam, legt het belang hiervan uit.