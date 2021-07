’Ik kwam expres niet kijken bij de wedstrijden van mijn dochter’

Premium Sport

Zilveren handboogschutters hadden vijf jaar geleden nog nooit van elkaar gehoord

Wat een ontlading was er in het boogschuttersstadion van Tokio, na de historische zilveren medaille van Steve Wijler en Gabriela Schloesser-Bayardo in de op de Spelen debuterende gemengde landenwedstrijd. De twee schutters vlogen elkaar in de armen, Chef de Mission Pieter van den Hoogenband sprong e...