Praat mee: Blote topjes naar kantoor, kan dat?

Gezien het warme weer vroeg De Telegraaf mensen op straat naar hun kijk op gepaste zomerkleding. Meningen daarover lopen uiteen. In de video is te zien hoe sommigen geen probleem hebben met blote benen op de werkvloer, terwijl anderen dat als ’ongepast’ en ’niet zakelijk’ bestempelen.

Luchtig en bedekt

Een mannelijke geïnterviewde vertelt dat kleding wat hem betreft zakelijk moet blijven. „Een zwembroek en slippers zijn echt een no go”, geeft hij aan. Korte broeken gaan hem ook te ver. Een vrouwelijke medewerker van de Albert Heijn, gehuld in een blauw shirt met lange mouwen, vraagt zich vooral af waarom er geen speciale zomerkleding voor medewerkers is.

Verslaggever Marlou Visser vroeg verschillende experts om hun mening. „Het verschilt waar je werkt”, zegt ze in de video. „Bij een bank kleed je je over het algemeen netter dan bij een reclamebureau.” Verder wordt aangeraden om luchtige en wijde kleding te dragen, bijvoorbeeld van katoen. „Dat is koeler, zorgt voor minder zweetvlekken en zo ben je ook netjes bedekt.”

Kledingvoorschriften

Een paar jaar geleden werd de discussie over kleding op de werkvloer hevig aangewakkerd op Twitter. De aanleiding daarvoor was een verbod van de Centrale Ondernemingsraad Amsterdam (COR Amsterdam) op korte rokjes en knielaarzen onder haar baliepersoneel. „De volgende keer stuur ik mensen naar huis en niet meer naar een winkel om iets te gaan halen”, zou een teamleider in een mail hebben geschreven. De kledingvoorschriften waren opgesteld na een incident waarin een manager iemand aangesproken had over ongepaste kleding op de werkvloer.

