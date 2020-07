Zo gaan mondkapjes en make-up toch nog samen

Mondmaskers dragen is de nieuwe realiteit voorlopig en dat is even wennen. Niet alleen om het te dragen, maar ook vanwege het feit dat je hierdoor make-up en huidverzorging moet aanpassen. Het langdurig dragen van de mondkapjes zorgt immers voor huidirritaties en een gewone lippenstift dragen is een absolute no-go. Hoe lossen we dit op?