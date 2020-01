Deel 2: ’De billen van mijn vrouw vind ik de lekkerste billen ter wereld’

„O ja, dat stomme weekend in dat kasteel. Dat ben ik helemaal vergeten. Ik weet ook niet precies wat we dan vieren: de eerste ontmoeting, de eerste keer, het eerste boertje van de tweeling of wonen we een aantal jaren samen? Anouk heeft de gave om overal een speciale dag van te maken. Compleet met toeters en bellen: uiteten omdat het vijf jaar geleden is dat we elkaar voor het eerst aankeken; een fles champagne omdat ze veertien jaar geleden erachter kwam dat ze zwanger was of een picknick omdat we veertien jaar geleden hoorden dat we een tweeling kregen.

Tempel

Inmiddels ben ik eraan gewend en houd ik nauwkeurig een overzicht bij van onze ’feestdagen’. Dat voorkomt een hoop ellende. Straks maar even in dat overzicht kijken wat de gelegenheid dit keer is. En ik moet nog een tafel in een restaurant reserveren voor die avond. Een restaurant waar ze grüner veltliner schenken. Een goede. Dat moet ik vooraf echt even checken, want dat is de enige wijn die Anouk met plezier drinkt. En uiteindelijk ik ook: hoe beter de wijn, hoe beter de seks. Jammer dat ze net niet wilde.

Ik kan er niets aan doen, maar de billen van mijn vrouw vind ik nog steeds de lekkerste billen ter wereld. Als ik daar bewust of onbewust tegenaan lig, word ik al opgewonden. Dan hijs ik mezelf overeind en begin aan mijn buikspieroefeningen. Op het ritme van Altijd is Kortjakje ziek zing ik terwijl ik ondertussen mijn sit ups doe Niemand is zo sterk als ik. Mijn lichaam is mijn tempel. Ik verzorg het goed en krijg daar brede waardering voor.

Pappie

Na sit-ups, crunches en push-ups maak ik de kinderen wakker. Sinds de tweeling op de middelbare school zit, hebben ze allebei een eigen kamer. Gelukkig maar, want hoewel ze tweeling zijn, verschillen ze dag en nacht van dagritme. Lente staat al naast haar bed. Te laat komen bestaat voor haar niet. Ze staat haar tas al te pakken als ik haar deur open: „Hallo pappie”. Smelt.

Sinds mijn eerst blik op haar, veertien jaar geleden, heeft ze mij om haar pink gewonden en ik vrees dat ik daar voorlopig zal blijven. Storm, mijn zoon is er nog niet uit. Verre van dat. Hij gromt en duikt nog dieper weg onder zijn dekbed. Ik kijk op mijn Breitling: „Lieverd, mama is bezig met het ontbijt en je zus staat ook al naast haar bed. Ik ga nu even onder de douche en kom dan terug. Je mag dus nog even blijven liggen, maar als ik straks terug kom, moet je er wel meteen uit, ok?” Weer een grom. Ik negeer dit puberale gedrag. ’Het is de leeftijd, niet het kind’, houd ik mezelf voor en stap onder de douche.

Ouwe

Als ik strak gekleed zijn slaapkamerdeur weer open, ligt Storm nog steeds als een balletje in zijn bed. Ik trek zijn dekbed weg: „Kom op jongen, even een vent zijn”, zeg ik streng. „Nee!” mompelt Storm en hij graait weer naar zijn dekbed dat ik verder bij hem vandaan houd. Nu richt hij zich half op en grijpt de onderste reep. Ik sleur het dekbed nog verder weg, maar mijn zoon houdt vast. Wat is hij sterk geworden! En volhardend. Ik probeer het dekbed boven mijn hoofd te houden, maar Storm laat zich niet afschudden. Hij houdt vast. Beide armen stevig om de instopstrook: „Geef je op, ouwe?” hijgt hij. Dan barst ik in lachen uit. Bulderend laat ik me op het bed vallen. „Hè, hebben jullie niet iets beters te doen dan een beetje stoeien?” klinkt het van beneden. Ik geef mijn zoon een snelle knuffel en duw hem richting douche.

Porche

Na een viergranenbananenpannenkoek neem ik die dag de Porsche naar het werk. Bewust. Ik kan de woon-werkafstand makkelijk fietsen, maar vandaag moet ik alle zeilen bijzetten om de juiste indruk te maken: het juiste pak, de juiste glimlach en dus ook het juiste vervoersmiddel. Ik ben zelfs naar de kapper geweest en heb mijn tanden laten bleken. Niet voor niets, want als ik uit de auto stap hoor ik het bekende fluitje.”

