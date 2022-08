‘Deze moeder-dochter aanval is het dieptepunt in B&B Vol liefde’

Met nog maar één aflevering op de teller is ook dit seizoen van B&B Vol liefde bijna op z’n eind. Terwijl ik in het begin van de zomer vreesde voor de vijf uren per week en zeven weken lang voor de tv hangen (daar gingen mijn zonuren!), ga ik de B&B-eigenaren met al hun singles en bijkomende ongemakkelijkheden nu zelfs missen. Oké, behalve dan die vreselijk onsmakelijke stem van Richard en de goedmaak knuffels van Martijn.

Boerenpummel

Waar menig programma in de laatste weken nogal kabbelt naar een voorspelbaar einde, heb ik het gevoel dat er hier nog van alles kan gebeuren! Zo heeft Martijn in Portugal nog even een record te pakken, door zijn zesde logé Linda binnen 1,5 uur te vertellen dat ie verliefd is. Maar wederom niet op haar, nee op Fenna. Deze arme Linda heeft waarschijnlijk langer in de rij op Schiphol gestaan, dan dat ze in Portugal verbleef. Martijn biedt haar nog wel een overnachting en ontbijt aan, uiteraard gevolgd door een knuffel. Hier peinst ze duidelijk niet over en nog dezelfde avond staat er een taxi voor de deur.

Vóór dit hele pijnlijke debacle was het trouwens een en al ongemak. Als Martijn met zijn strandhanddoek op de boulevard van Albufeira staat, - het feestoord waar Fenna een zomer heeft gewerkt - heb ik bijna met hem te doen. Nog voordat hij heimwee naar zijn ouders krijgt, trekt Fenna hem gelukkig tactisch een kroeg in. Overdag aan de shotjes, Martijn weet duidelijk niet wat hij meemaakt. Laat zijn ouders het niet zien. Vervolgens benoemt de Nederlandse barman nog even dat alle mannen in dit oord achter Fenna aan zaten en zij nu met een of andere boerenpummel eindigt. ‘Ik ben geen boer’, is het enige wat Martijn als een boer met kiespijn kan inbrengen. Soms kun je beter niets zeggen…

Dieptepunt

In Spanje is Sportschool Dave er uiteindelijk achter gekomen dat Denise toch niet de vrouw van zijn dromen is. En wij als kijker ons maar wekenlang door dat saaie tafereel in de sportschool en al die inhoudsloze gesprekken heen worstelen, loopt het alsnog op niets uit. Ook Denise zag deze afwijzing duidelijk niet aankomen en gaat een half uur later verhaal halen. Met haar moeder.

Als je denkt dat dit seizoen het dieptepunt al had bereikt– kampvuurceremonie bij Martijn! – overtreft de aanval van moeder en dochter echt alles. Denise denkt dat Dave nep is en mee heeft gedaan om hele andere redenen. Haar moeder staat er schaamteloos front row bij en lijkt totaal niet de intentie te hebben om weg te lopen. Denise kan duidelijk niet tegen afwijzing, want Dave kan haar toch leuk vinden en met haar flirten, maar er uiteindelijk achter komen dat het gevoel er niet is?!

Als Denise de aanval eindigt met de dooddoener ‘ik ben niet boos, maar teleurgesteld’, is stoere Dave in tranen. Ik moet stiekem juist om dit hele drama lachen, want als Denise vervolgens ook emotioneel wordt en achter de balie in die ongezellige receptie zit, komen er ineens twee gasten binnen. Twéé gasten! Ik heb daar de afgelopen weken nog nooit één gast gezien! Wie verzint deze timing?!

Rebound

Gelukkig hebben we daar nog de Amsterdamse Sven, die zijn kans schoon ziet om haar te troosten. Sven laat wel nog even weten dat hij geen tweede viool wil spelen. Nee hoor vriend, geen zorgen. Dat noemen ze een rebound. Hij knapt trouwens af op vrouwen die te veel met hun uiterlijk bezig zijn. Dan kent hij waarschijnlijk het fenomeen make-up nog niet. Want met de wenkbrauwen van Denise en haar moeder word je niet vanzelf wakker.

Waar vervolgens ook een kil afscheid plaatsvindt is bij Natasja in Frankrijk. Zij heeft Jan eindelijk naar huis gestuurd, aangezien hij meer oog had voor Wordfeud op zijn telefoon dan om haar het hof te maken. Jan de bons geven doet ze overigens met precies dezelfde mimiek als ze een dag later al kanoënd aan Menno vertelt dat ze dit ‘de meest geweldige ervaring’ vindt. Menno daarentegen loopt alleen maar rond met een big smile en praat ondertussen al in de wij-vorm. Ik vraag me steeds meer af hoe hij deze match voor zich ziet.

Tepel piercings

Natasja gaat uiteindelijk in beraad of ze Menno een kans wil geven en door zijn tepel piercings heen kan kijken. Terwijl hij boven op zijn slaapkamer braaf wacht op deze zenuwslopende ‘examenuitslag’, trekt Natas zich terug met een dekentje op de bank. Ik kan me bijna niet voorstellen dat haar vlakke mimiek de volgende ochtend alsnog in een verliefde blik zal veranderen. Maar je weet het in dit programma maar nooit. En hé, een slechtere uitkomst dan vorig seizoen kan in elk geval niet. Toen heeft Cupido niet één keer raak geschoten. Nog één aflevering te gaan… En dan komt-ie weer: het grote zwarte gat. Misschien toch maar eens een B&B gaan boeken en alsnog al die verloren zomeruren in de zon inhalen.