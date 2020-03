Daghoroscoop 21 maart

VANDAAG JARIG

Op financieel gebied kunnen ingrijpende veranderingen optreden, soms met opzet, soms onopzettelijk. Houd rekening met het onverwachte. Het zal best een ’dingetje’ zijn om dat te rijmen met uw drukke werkzame leven, maar u kunt het. Mijd emotionele stress en overbelasting.

ZONDAG JARIG

Mars, uw leidende planeet brengt dit jaar opvallend veel tijd door in uw eigen teken. Normaal is een week of zes, dit jaar is het zes maanden en dat zet extra druk op uw hang naar onafhankelijkheid. Zolang u zich een beetje inhoudt heeft Mars echter wel een gunstige invloed op uw gezondheid.

RAM

Omarm het weekend met enthousiasme en sta open voor elke ervaring. Misschien kunt u mensen thuis inviteren i.p.v. uit te gaan. De wens een extra inkomen te vergaren kan u op de gedachte brengen een bedrijf vanuit uw huis te beginnen.

STIER

Houd rekening met een druk weekend. Boodschappen, telefoontjes en contacten zullen veel tijd in beslag nemen. Leg u bij veranderingen neer ook al komen ze ongelegen. Reken met onderdrukte boosheid af door te gaan sporten.

TWEELINGEN

Probeer niet meer te doen dan u eigenlijk aan kunt. Als u zich van een last bevrijdt en zich niets aantrekt van de consequenties loopt u wel wat risico. Zakelijke plannen moeten goed worden overdacht voor u ze naar buiten brengt.

KREEFT

De nadruk ligt op relaties; u zult goed met anderen kunnen opschieten en u overal op uw gemak voelen. Inventariseer wat u in uw leven hebt volbracht. Ruim op en gooi weg zodat er ruimte vrijkomt voor iets nieuws.

LEEUW

U voorkomt onnodige problemen door nu uw aandacht te richten op persoonlijke kwesties en verplichtingen. Houd er rekening mee dat uw weekend en plannen verstoord kunnen worden door onbelangrijke voorvallen.

MAAGD

Wat er ook gebeurt, laat u door niets uit uw evenwicht brengen. Maak met uw gezin een trip naar plaatsen waar u niet eerder bent geweest. Een themapart kan genoeglijk zijn en stelt een ieder in staat eventuele zorgen even te vergeten.

WEEGSCHAAL

Het nastreven van ambities is zinvol, ook al is het weekend. Nuttige aanwijzingen en contacten kunnen u helpen als u op zoek bent naar een baan. Netwerken met de juiste mensen is belangrijker dan u soms denkt.

SCHORPIOEN

Een prima weekend voor een korte lentetrip naar familie maar houd uzelf in de hand als er een kwestie opborrelt uit het verleden waarbij een vrouw een rol speelt. Zet zondag discipline in als u iets voor elkaar wilt krijgen.

BOOGSCHUTTER

Echtparen zullen er de voorkeur aan geven hun relatie nieuw leven in te blazen en te ontsnappen aan de gebruikelijke contacten op de gebruikelijke plaatsen. Intimiteit zal opbloeien en aan hun verwachtingen voldoen.

STEENBOK

Hoewel uw leven minder riant kan zijn dan gewenst, hebt u niets te klagen. Maak een eind aan een paar problemen door er creatief mee om te gaan. Dat zal weinig moeite kosten zodra u beseft dat de traditionele aanpak niet werkt.

WATERMAN

Geef het weekend een avontuurlijke start door u een nieuwe vaardigheid eigen te maken. Een clinic kan zeer succesvol zijn, of deze nu gericht is op een intellectueel, creatief of zuiver fysiek project.

VISSEN

Laat u door een tegenvaller er niet van weerhouden te doen wat u moet doen. U kunt daardoor wel het hele weekend achterlopen op uw schema hetgeen tot verhoging van uw stressniveau zal leiden. Ga niet te laat naar bed.