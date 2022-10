Daghoroscoop 28 oktober - Een oude liefde is aantrekkelijker dan ooit, Maagd!

VANDAAG JARIG

Na een scheiding en alle vervelende consequenties van dien kun je weer in de stemming komen om je liefdeleven op te vijzelen. Stap echter niet te snel in een relatie of huwelijksbootje; de liefde in jouw leven gaat gebukt onder instabiliteit dezer dagen, maar de sfeer zal geleidelijk verbeteren.

RAM

Er lijkt sprake van evenveel positieve als negatieve trends. Je kunt in de schijnwerpers terechtkomen, hopelijk om de juiste reden, en er kan een beroep worden gedaan op jouw leidinggevende kwaliteiten. Blijf hoe dan ook vriendelijk.

STIER

Zelfs als het vandaag stortregent, komt jouw energie overeen met een stralende zon. Het leven biedt veel mogelijkheden als je je richt op hoger onderwijs, politiek, reizen, cultuur, vreemde talen, schrijven of publiceren. Er wacht je een buitenkansje.

TWEELINGEN

Een sociale gebeurtenis wordt een hoogtepunt, al zullen er aanpassingen nodig zijn. Een gezamenlijk project dat problemen oplevert moet heroverwogen worden. In deze creatieve periode kunnen jouw talenten worden getest.

KREEFT

Laat je niet in een hoek drijven. Je kunt worden uitgedaagd om je ideeën te verdedigen voor een kritisch gehoor. Als je goed op de hoogte bent, sla jij je daar goed doorheen. Verlaat de ruimte en ga rustig weg als iemand je beledigt.

LEEUW

Er ligt een actieve dag voor je; geluk staat aan jouw kant. Profiteer van de kansen die worden geboden. Je kunt nu succes oogsten op professioneel gebied, zolang jouw zelfvertrouwen intact blijft en je aan een pijnlijke situatie een eind maakt.

MAAGD

Je kunt te maken krijgen met opwindende kansen en impulsief gedrag. Reageer niet op iemands negatieve of vijandige houding. Er is plaats voor liefde en reizen. Een geliefde uit het verleden kan opduiken, aantrekkelijker dan ooit.

WEEGSCHAAL

Houd rekening met wat ups en downs nu er sprake is van tegenwerkende kosmische invloed, maar je krijgt ook nieuwe kansen. Liefde en geldzaken kunnen profiteren van hetgeen de kosmos ondanks alles te bieden heeft.

SCHORPIOEN

Afspraken en bijeenkomsten kunnen je dag vullen en het kan nodig zijn je telefoon uit te schakelen. Als je net bent verhuisd, zul je moeten wennen aan de nieuwe omgeving. Organiseer een housewarming om buren te leren kennen.

BOOGSCHUTTER

Maak het beste van elke situatie die ontstaat; aan jouw intuïtie zal het niet liggen om het juiste antwoord te vinden op de vragen die gesteld worden. Je kunt de behoefte voelen de lat hoger te leggen dan je van plan was.

STEENBOK

Jouw populariteit neemt toe en zet je in de spotlights. Jouw stemming kan op en neer gaan en zal afhankelijk zijn van de stemming van de mensen om je heen. Een hobby kan zwaar drukken op je budget, maar is anderzijds goed voor je.

WATERMAN

Je kunt vandaag op een positieve manier leiderschap uitstralen, maar laat je door macht niet verblinden. Met anderen redetwisten kan puur tijdverlies betekenen. Spaar je energie liever en laat zien wat je waard bent.

VISSEN

Kies prioriteiten zodat er genoeg tijd overblijft voor je gezin. Als je geen duidelijke dagindeling hebt, kun je heen en weer geslingerd worden en niet toekomen aan de dingen die belangrijk zijn. Laat discussies niet ontaarden in ruzie.

