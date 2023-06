’Ik heb van nabij meegemaakt hoe mijn nichtje werd ingelijfd door een sekte’

Ik heb het over het Amerikaanse volk dat voor een aanzienlijk deel (60 miljoen mensen) wordt gegijzeld door de ’sekte’ van voormalig president Donald Trump. Even voor de goede orde: ik spreek mij hier geenszins politiek uit, dat laat ik aan de echte experts over. Ik wil alleen het psychologisch fenomeen van de sekte bespreken en in het bijzonder hoe een sekteleider het voor elkaar krijgt om miljoenen mensen, in een soort psychotische trance, als volgelingen in de pas te laten lopen.

Heksenjacht

De essentie van deze psychologie is simpel: zorg dat mensen zich, diep in het hart, aangesproken voelen in hoe en wie zij zijn en beloof hen een betere wereld. De boodschap is dan dat je als burger/mens/individu volledig wordt genegeerd en dat het de machthebbers geen moer kan schelen dat je in armoede leeft of dat je, al ploeterend, geen millimeter verder komt in je leven.

Als je dan als sekteleider door diezelfde machthebbers wordt vervolgd voor hoe je leeft, dan is dat gegeven koren op de molen van de sekteleider. Want zo kan de sekteleider in levenden lijve zelf zijn gelijk bewijzen, namelijk dat er een complot (heksenjacht) bestaat, dat bedoeld is om goedwillende mensen monddood te maken.

Abortus

Nu zou de lezer kunnen denken dat ik mijn argumentatie heb opgebouwd middels boekenwijsheid, maar niets is minder waar. Ik heb zelf van nabij meegemaakt hoe mijn dierbare nichtje werd ingelijfd door een sekte. Omdat zij toentertijd nogal overhoop lag met haar ouders, ging ze gemakkelijk mee in geloofsbrieven van de sekteleider. Die droeg hoog in het vaandel hoe het ouderlijk nest erop uit was om kinderen in hun oorspronkelijkheid kapot te maken.

Jaren van haar leven heeft zij vergooid in dienst van de sekte en pas toen haar beste vriendin eruit stapte, durfde zij zich ook te onttrekken aan de macht van de sekteleider. Het heeft daarna nog jaren geduurd, met behulp van specialistische therapie, om gedeprogrammeerd te worden. Heel triest was ook nog dat zij, door driemaal een gedwongen abortus, onvruchtbaar geworden was.

In de komende maanden zal voormalig president Trump zijn aanklacht gebruiken om zijn volgers te overtuigen dat hij een martelaar is. Wellicht krijgt hij hen zelfs zo gek dat zij voor hem willen sterven. Misschien heb jij ook een relatie waarin je de macht over je eigen leven volledig bent kwijtgeraakt en als een kip zonder kop achter de leider aanloopt. Zoek dan professionele hulp om weer op eigen benen te leren staan.

