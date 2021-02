’Scholen dicht of open, het is ook nooit goed!’

Opschieten

„Ik moet naar school!” Mijn dochter (7) keek me niet-begrijpend aan. Hoezo stond ik niet in de startblokken, brood te smeren, ‘opschieten, opschieten’ roepend? Na acht weken thuiszitten stond ze – logisch – te trappelen om haar vriendinnen en juffen weer te zien. En nu ging dat dus niet door. Om 20.20 uur, toen ze allang op bed lag, was er een mailtje van de basisschooldirecteur binnengekomen. De school bleef gesloten.

Bashen

Ik baalde ervan ja, van die mail. Ik kon de gedachte aan een slapstick niet onderdrukken. Gaan de scholen eindelijk weer open, ligt er te veel sneeuw! Het zal wel weer worden weggeschoven in de categorie ‘leerkrachten bashen’, maar kóm op…

Het is écht maar goed dat een ziekenhuis niet gerund wordt door voormalig PABO-studenten. En ergens voelt die laatste opmerking ook weer niet goed, want het zullen vooral de besturen zijn geweest die de knoop hebben doorgehakt.

Sneeuwvloksamenleving

En laten we in deze ook de ouders niet uitvlakken. Die schijnen dus ook in de digitale pen te zijn geklommen omdat ze de weg niet op durven. Het is godgeklaagd; het gros van de ouders woont immers op loopafstand van school.

Wat is dit voor een sneeuwvloksamenleving aan het worden – om maar eens een sfeervol en treffend vergelijk te maken. Hoe tof had een dag met alle kinderen weer bij elkaar ín deze mooie weersomstandigheden geweest?

Nooit goed

Het is nooit goed, wat je ook beslist – ik weet het. Een vriendin, juf op een basisschool die de deuren wél open heeft, krijgt ook weer klachten, laat ze mij net weten. Ouders vinden naar school komen ‘niet verantwoord’ en houden de kinderen thuis.

En ook onze schooldirecteur stuurt er zojuist nog maar een mail achteraan om de beslissing uit te leggen, blijkbaar stromen de klachten over het ontbreken van onlineonderwijs of het ontbreken van ballen bij sneeuwangstige docenten en ouders binnen.

Dikke vinger

Mijn dochter vermaakt ondertussen met het instoppen van de honden (ze hebben het koud) en het kijken van poezenfilmpjes. Doorgewinterd als ik inmiddels ben, interviewde ik twee mensen door haar drukke gegiechel en onrustige gedoe heen. Ik begin er steeds meer gelaten onder te worden, lacherig zelfs. De natuur geeft ons een dikke vinger en wij gaan er moeiteloos in mee.

Nog een week

Ik ben benieuwd wat de rest van de week ons gaat brengen. De sneeuw ligt er nog wel even en als ik sommige berichten op Twitter lees, moet het in bepaalde dorpen een Siberische scène zijn, compleet met metershoge sneeuwduinen.

Dat die mensen de buitenwereld überhaupt nog kunnen bereiken via 4G is een wonder. Zij voorspellen dan ook schaamteloos dat de scholen nog wel een week dicht blijven. Echt.

Eindelijk

Nog een week dicht. Gelukkig denken ze er daar op onze school anders over. ‘Tot morgen!’ sloot de directeur haar mail daadkrachtig af. Ik riep het nog net niet naar mijn computerscherm terug.

‘Tot morgen!’ Want ook al moet ik mijn kind morgen op ski’s naar school brengen; ze gaat! Leren en spelen met haar klasgenootjes. Zoals het hoort. Eindelijk weer.