Marloes nam ontslag en emigreerde naar Zweden: ’We leven hier hypotheekvrij’

„Zeven jaar geleden was ik samen met Ronald op vakantie in Zweden. We vonden het prachtig! ’Ooit gaan we hier wonen’, zei hij toen.” Toch had ze niet verwacht dat het uiteindelijk echt zo ver zou komen. „Ik voelde er wel wat voor, maar vond het op dat moment veel te spannend om mijn leven in Nederland achter te laten.”

Verhuizing

De aardbevingen in hun voormalige woonplaats Loppersum brachten daar jaren later verandering in. „Het was niet meer het dorp zoals we het kenden en we besloten te verhuizen.” De wens om naar Zweden te vertrekken kwam weer opzetten. „In juni 2022 hakten we de knoop door en in mei 2023 was het zover.”

Een drastische beslissing, maar het pakte goed uit voor het gezin. „Maarten en Brenda kunnen hier écht kind zijn. Er is veel minder prestatiedruk, de voorzieningen zijn geweldig en het land is prachtig.” Vol enthousiasme vertelt Marloes over Åsenhöga, de plek waar ze inmiddels gesetteld zijn. „We wonen in een karakteristiek rood huis net buiten het dorp. De gemeenschap heeft ons enorm hartelijk verwelkomd en is heel geduldig.”

Zelf brood bakken

„Op het Zweedse brood na is het leven hier heerlijk”, grapt Marloes. Van de dichte textuur van het brood moet ze niks hebben. „Daarom bak ik elke ochtend zelf brood. Veel lekkerder!”

Ook de lunch en het avondeten neemt ze voor haar rekening. „Ik probeer de Zweedse keuken wel een beetje te leren kennen. Zo is het nu paddenstoelenseizoen. Zweedse vrienden hebben onlangs laten zien welke soorten eetbaar zijn. Sindsdien ga ik regelmatig het bos in om zelf paddenstoelen te plukken.”

Taakverdeling

Schoonmaken en wassen behoren ook tot haar huishoudelijke taken, alhoewel Ronald bijspringt waar nodig. „Het vuilnis doen we samen. Zweden doet veel aan afvalscheiding, dus er staan verschillende containers in huis. Wanneer er daar eentje van vol is, gooit degene die dat ziet het vuil gelijk weg.” Klusjes in huis worden meestal door Ronald opgepakt.

’s Avonds brengt het stel samen de kinderen naar bed. „Echt een fijn moment”, vindt Marloes. „We gaan dan met z’n vieren naar boven en Ronald en ik lezen de kinderen verhaaltjes voor.”

Even wennen

„Voor de emigratie moest er van alles geregeld worden en dat nam veel tijd in beslag. Zeker in combinatie met het huishouden en de zorg voor onze kinderen.” Om zich daar volledig op te kunnen focussen, zegde Marloes haar baan als teamleider bij een dagbesteding op. Ronald werkt 36 uur per week als technicus en brengt het geld binnen.

„Dat vond ik best lastig, want voorheen betaalde ik mee aan onze lasten. Het is een beslissing die we samen hebben genomen, maar het duurde even voor ik besefte dat ik ook op deze manier een bijdrage lever.”

Vakantie in eigen land

„Vakantie vinden we heel belangrijk, dus ondanks de verhuizing trokken we er deze zomer op uit.” Het gezin verbleef twee weken op een camping in het Drentse Grolloo. „Supergezellig, en ook het contact met familie en vrienden in Nederland was fijn”, aldus Marloes.

De taakverdeling zag er daar wel iets anders uit. „Er hoefde natuurlijk veel minder gedaan te worden, dus dat was prettig. Daarnaast kookte degene die er zin in had en deden we boodschappen met het hele gezin. Veel meer dan een veeg door de caravan en wat afwas tussendoor hoefde er verder niet te gebeuren.”

Hypotheekvrij leven

Dat Zweden veel duurder dan Nederland is, is volgens Marloes niet waar. „In de supermarkt betaal je wel iets meer, maar verder wordt er van alles vergoed. Neem de zorgverzekering, die wordt daar door de overheid betaald en aan schoolgeld zijn we vrijwel niks kwijt.”

Ronald en Marloes wisten hun oude huis voor een goede prijs te verkopen. „Daardoor leven we nu hypotheekvrij. Dat scheelt een hele hoop!”

Tip

„Als ik anderen één tip mag geven, is dat om je eigen gevoel te volgen. Leef zoals jíj dat wil en laat je niet door anderen tegenhouden. Dat was bij ons gelukkig nooit het geval, maar je merkt wel dat mensen al snel beren op de weg zien als je met zo’n plan komt aanzetten. Dat kan je best onzeker maken.”

