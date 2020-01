Daghoroscoop 15 januari

VANDAAG JARIG

Liefde speelt dit jaar geen hoofdrol; wat goed is blijft goed. Ook uw carrière staat voorlopig op de cruise control en zal weinig aandacht eisen. Focus dus op uw gezin. Later dit jaar zal uw werk meer van u vragen en ook het jaar daarna, met een mogelijke carrière switch tot gevolg.

RAM

Een slimme ingeving kan voor een doorbraak zorgen en als u daarop voortborduurt zal een bevredigende uitkomst het gevolg zijn. Gelijkgestemden zullen uw zijde kiezen en u bijstaan. Overleg kan nodig zijn en zal waardevol zijn.

STIER

U kunt een nieuw inzicht krijgen in een kwestie die verband houdt met uw huis en gezin. U krijgt steeds meer verantwoordelijkheden, maar de resultaten zijn positief. U bent alleszins in staat het doel te bereiken dat u beoogt.

TWEELINGEN

U kunt vandaag de vruchten plukken van hetgeen u gezaaid hebt. U zult geen moeite hebben met communiceren en uw boodschap goed over kunnen brengen. Blijf de komende tijd ernstig en verantwoordelijk voor uw mensen.

KREEFT

Waar het uw financiën betreft moet u zich verantwoordelijker gedragen dan voorheen. Houd deze instelling de komende maanden vast. U krijgt met veranderingen te maken, maar de erbij behorende obstakels komt u te boven.

LEEUW

Communiceren zal geen problemen geven, professioneel, noch privé. Ga verstandig en verantwoordelijk om met uw gezondheid en uw privé leven. Besteed tijd en geld aan uw uiterlijk en presentatie en werk aan de mens die u wilt zijn.

MAAGD

U zult zich prettig voelen als u achter de schermen kunt werken. U bent in een serieuze stemming en zult meer verantwoordelijkheid aan de dag leggen voor iets uit het verleden. Wat u in uw dromen beleeft zal heel reëel lijken.

WEEGSCHAAL

U bent vandaag assertief en uw geest staat open voor nieuwe opvattingen. U kunt uiterlijk en qua persoonlijkheid indruk maken. Vrienden spelen nu een belangrijke rol en in goed gezelschap kunt u oogsten wat u hebt gezaaid.

SCHORPIOEN

De kosmos kijkt welwillend op u neer. Uw medewerkers en carrière spelen een positieve rol als u serieus omgaat met professionele kwesties. Houdt u met praktische zaken bezig en ontwikkel uw ideeën. Zorg dat u fit bent.

BOOGSCHUTETR

Iemand die in het buitenland is geboren kan een steun zijn bij het voortzetten van een studie of het plannen van een verre reis. De relatie met vrienden wordt hechter en uw beslissingen zullen daardoor sneller tot stand komen.

STEENBOK

Focus op professionele problemen als u streeft naar promotie, meer prestige of een salarisverhoging. Zorg ervoor dat u goed kunt opschieten met collega’s en leidinggevers en tracht te voorkomen dat u te emotioneel wordt.

WATERMAN

Zorg dat de relatie met een partner goed is als u op het punt staat met een nieuwe uitdaging te beginnen. Van belang is om nu op details te letten, zeker als het om een contract of partnerschap gaat. Houd op met piekeren.

VISSEN

Doe eens kalm aan en blaas even uit als uw energieniveau aan de lage kant is. Als u zich inspant zal uitputting u snel overvallen. Focus op de meest dringende zaken en span u in om op goede voet te blijven met degenen die de lakens uitdelen.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.