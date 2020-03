Wat als de een meer in ’coronapaniek’ is dan de ander...

„Vrouwen hebben van nature meer verantwoordelijkheidsbesef en zijn sneller ongerust. Het is dan ook niet onlogisch dat ze zich meer zorgen maken om het coronavirus. Mannen zien vaak het probleem niet en vinden het allemaal nogal snel ’onzin’. Al kunnen de rollen ook omgedraaid zijn.”

Bekijk ook: Dit is het verschil tussen griep en het coronavirus

Begrip

„Het beste wat je kan doen in een situatie waarin iemand paniekerig is, is begrip tonen. Neem de bezorgdheid serieus en heb ook interesse in waar die precies vandaan komt. Vraag wat jij kan doen om de paniek in te tomen. Vraagt hij/zij om je handen vaker te wassen? Doe dat dan ook gewoon. Het slechtste wat je namelijk kan doen is reageren met uitspraken zoals: ’Doe eens lekker normaal’. Dat heeft nou eenmaal een omgekeerd effect.”

„Wanneer je te maken hebt met notoire smetvrezers is deze huidige coronasituatie natuurlijk een extra trigger. Mensen met smetvrees zijn sowieso al bang, dus ze zien het coronavirus als een manier van ’gelijk krijgen’; het werkt bevestigend voor hun denkwijzen.”

Kinderen

„Kinderen zijn doorgaans goed geïnformeerd en zijn wegwijs op het internet. Hieruit kan natuurlijk ook een gevoel van angst ontstaan. Ook dan is het belangrijk om hun angst te begrijpen en te vragen waarvoor ze precies bang zijn.”

„Benadruk dat hun leeftijdsgroep niet het meeste gevaar loopt en dat de kans dat het virus gevaarlijk voor hen kan zijn, klein is. Bekijk anders samen ter geruststelling de website van het RIVM.”