Diana (58): ’Ik loop nu minder graag in bikini dan vroeger’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Absoluut niet. Het kind in mij komt nog vaak naar boven. Zo doe ik op deze leeftijd nog aan hiken en bungeejumpen. Laatst heb ik in Zuid-Afrika tijdens een hike enorme rotsen getrotseerd. Steeds zoeken naar nieuwe uitdagingen geeft me zoveel energie. Wat ook helpt, is dat ik me omring met mensen die jonger zijn dan ik. Ik voel me eerder ergens in de veertig dan achtenvijftig.”

Heb je een beautygeheim?

„Hoewel ik graag sport, hoeven die groentedrankjes van mij niet zo. Mijn beautygeheim is wijn! Een glas rode wijn bij het avondeten, daar kan ik zo van genieten! Daarnaast drink ik iedere dag een drankje met collageenpoeder, daar wordt mijn huid strakker van. Ook ga ik vier keer per jaar naar de huidtherapeut om mijn collageengehalte te laten boosten met spuitjes.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Ik word meestal tien jaar jonger geschat. Dat was niet altijd zo, hoor. Sinds mijn carrièreswitch doe ik iets waar ik écht happy van word en dat zie je aan mijn huid, die glanst nu meer. Ook de manier waarop ik beweeg en hoe mijn ogen staan: ik straal. Dat maakt jonger, geloof ik.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn wenkbrauwen! Ik vind donkere wenkbrauwen heel mooi en hoewel die van mij al redelijk donker zijn, teken ik ze soms nog iets donkerder. Aangezien ik soms modeshows loop, weet ik ook hoe ik me mooi kan bewegen. Ik heb een rechte houding. Je zult me nooit met gebogen schouders zien.”

Waarmee ben je minder blij?

„Je zou zeggen rimpels, maar ik vind die eigenlijk wel mooi. Waar ik me aan erger, is het effect van de zwaartekracht. Oftewel: dat mijn huid wat gaat ’hangen’. Daarom loop ik nu ook minder graag in bikini dan vroeger.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„De meeste complimentjes krijg ik over mijn ’mooie kaaklijn’. Dat zit in de familie, want mijn moeder en zus hebben ook een strakke kaaklijn. Al hoor ik ook vaak dat mensen ervoor tekenen als ze er op hun vijftigste zo uitzien als ik. Dat vind ik echt een mooi compliment.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik ben goed opgedroogd. En ik zit lekker in mijn vel, letterlijk en figuurlijk. Toen ik mijn carrièreswitch maakte, kreeg ik veel opmerkingen te horen als ’waar begin je aan?’ en ’op jouw leeftijd?!’. Ik zat in de zakelijke dienstverlening, maar haalde hier geen voldoening meer uit. Daarom ben ik drie jaar geleden gaan studeren en kan ik mezelf nu zowel stress- als burn out-preventiecoach noemen. Ik kan daarom alleen maar trots op mezelf zijn. Ik heb drie mooie kinderen, doe wat ik leuk vind en ben precies waar ik wil zijn.”

Wat houdt je jong?

„Ik ben heel nieuwsgierig en dat loont. Als ik met iemand sta te praten, krijg ik binnen vijf minuten vaak al een heel levensverhaal te horen. Mij verplaatsen in een ander en diegene ergens mee helpen, vind ik leuker dan over koetjes en kalfjes praten. Ook krijg ik veel energie van mijn kinderen. Wat die twintigers allemaal doen en hoe social media werkt… Ik leer iedere dag weer.”

Heb je een levensles?

„Mensen denken vaak dat het leven alleen maar mooi moet zijn. Tegenslagen worden vaak als verschrikkelijk gezien. Maar als je jezelf erop voorbereidt, houd je altijd de regie in handen. Het leven is nou eenmaal niet alleen maar leuk, daar moet je mee leren omgaan. En ja: iedereen kan dat!”

