Daghoroscoop 30 november - Romantiek kan opbloeien, Ram!

De kans is groot dat je geïnteresseerd raakt in alternatieve geneeswijzen. Je kunt meer over jezelf leren - hoe jouw lichaam functioneert en waarop het goed of slecht reageert. Ook zul je ondervinden dat een goede gezondheid jouw uiterlijk ten goede komt, dan heb je geen potjes meer nodig.

RAM

Vrijgezellen kunnen op een feestje een aantrekkelijke nieuweling(e) tegenkomen. Romantiek kan opbloeien ondanks een leeftijdsverschil of grote woonafstand. Hoewel je overtuigend bent moet je anderen jouw mening niet opdringen.

STIER

Een contract kan worden beklonken of een erfenis of scheiding wordt eindelijk geregeld. Maak je niet te veel zorgen over de juiste timing. Een familiebijeenkomst kan een voorproefje zijn van hetgeen dat je eind december te wachten staat.

TWEELINGEN

Het is beter weinig te zeggen dan veel. Niet dat je onwaarheden vertelt, maar door het prijsgeven van details kan een ander met de winst gaan strijken. Gedachten kunnen je inspireren tot een ingrijpende zakelijke verandering.

KREEFT

Schoonfamilie of een ouder kan zich bemoeien met jouw zaken en het is van belang te zeggen dat je dat niet wilt vóór het tot ruzie leidt. Je kunt vandaag velerlei veranderingen doorvoeren en beslissingen nemen met betrekking tot jouw toekomst.

LEEUW

Je kunt een dipje hebben als het gisteren een hectische dag was. Het wordt tijd de naald in het spek te steken als een misverstand met een dierbare je nog steeds dwars zit. Weet welke jouw sterke en zwakke kanten zijn.

MAAGD

Praat erover als nieuws uit het buitenland je verwart. Extra voorbereiding voor een belangrijke afspraak zal waardevol blijken. Flirt niet als je een relatie hebt; dat werkt alleen maar jaloezie of teleurstelling in de hand.

WEEGSCHAAL

Je kunt meer energie hebben dan de mensen om je heen. Dat werk belemmerend als je veel wilt doen. Vertel iemand die jouw advies vraagt de naakte waarheid, maar verpak het tactvol. Doe alsof je luistert, al denk je aan iets anders.

SCHORPIOEN

Jouw verantwoordelijkheidsgevoel legt het kind in je aan de ketting, maar vandaag kan de ketting van het slot. Omdat je veel energie hebt kun je wat ongeduldig zijn tegen mensen die traag zijn. Maak geen ruzie.

BOOGSCHUTTER

Al neig je zelf vandaag naar scherpe zelfanalyse, dat geeft je niet het recht om anderen op de ontleedtafel te leggen. Accepteer mensen zoals ze zijn. Blijf vriendelijk, ook tegen vreemden. Een rustige avond zou goed voor je zijn.

STEENBOK

Jouw leven kan een duikvlucht nemen, maar als je flexibel bent kan dat geen kwaad. Gebruik jouw tijd creatief en geef niet te veel geld uit aan cadeaus. Houd rekening met grote uitgaven in de nabije toekomst.

WATERMAN

Je kunt kwetsbaarder zijn dan anders. Kritiek die je meestal naast je neerlegt kan ineens pijn doen. Besef dat jij het je kunt verbeelden als je denkt dat iemand de pest aan je heeft. Je zult moeten hollen, maar gedwongen worden stil te staan.

VISSEN

Je zult voortijdig afknappen als je teveel tegelijk wilt doen, ook al ben je de dag monter begonnen. Put jezelf fysiek noch mentaal uit. Superieuren zullen je tegemoet komen als je assistentie nodig hebt. Probeer jouw onkosten te beperken.

