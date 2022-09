’Ondanks dat ik tandarts ben, houd ik heel erg van snoepen’

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Thuis eten wij gevarieerd, gezond en onbewerkt, omdat het goed is voor je. Ook vind ik het belangrijk dat de gerechten niet te ingewikkeld zijn om te koken, want mijn partner en ik zijn altijd erg druk en willen een snel te bereiden, maar gezonde maaltijd. We eten veel groente en fruit en vrijwel alleen volkoren producten. Eén tot twee keer per week eten we vis en af en toe vlees Een aantal keer per week proberen we volledig vegetarisch te eten. Dit heb ik van huis uit meegekregen, omdat wij hindoe zijn. Verder tel ik niet specifiek mijn eetmomenten. Ik vind het wel erg belangrijk om iedere dag goed te lunchen en in de avond te dineren.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ik let niet zo op mijn gewicht, dat is in mijn ogen niet heel belangrijk. Mijn gewicht blijft nagenoeg gelijk, af en toe is het een kilo meer of minder. Soms zit mijn broek een dag iets strakker, en dan weet ik dat ik even iets minder moet snoepen. Ondanks dat ik tandarts ben, houd ik wel heel erg van snoepen. Mensen denken vaak dat je van tandartsen niet mag snoepen. Dat mag best, zolang je het maar ziet als tussendoortje en niet de hele dag door snaait. En natuurlijk goed je tanden poetsen! Als je dat elke dag twee keer doet, zal je in ieder geval met je tanden weinig problemen hebben.”

Hoe heb jij deze gezonde leefstijl bereikt?

„Van jongs af aan at ik altijd al gezond. Ik heb wel eens last van mijn darmen. Ik heb een milde vorm van PDS, prikkelbare darm syndroom. Als ik bepaalde dingen eet, kan ik hier dagen buikpijn van hebben. Daardoor ben ik bewuster op mijn voeding gaan letten. Ik merk dat als ik gezond eet, mijn lichaam goed voelt en ik gelukkiger ben.”

Vind je het moeilijk om deze leefstijl vol te houden?

„Nee, het zit echt in mijn systeem. Natuurlijk hou ik ook van dingen als ijs en chocolade. Tijdens onze wekelijkse filmavond met de kinderen, eet ik ook gewoon popcorn of chips. Dat moet ook kunnen op zijn tijd, maar liever niet elke dag. Het is niet dat ik mijzelf bewust iets verbied of calorieën tel. Ik vind het eigenlijk juist ongezond als je heel erg met je gewicht bezig bent in plaats van met leven. Qua mondhygiëne doe ik niet per se iets anders, omdat ik tandarts ben. Ik zorg voor mijn eigen gebit zoals ik ook zou zorgen voor de gebitten van patiënten.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Zelf drink ik gewoon alcohol op zijn tijd, bijvoorbeeld met vriendinnen of wel eens bij het avondeten een glaasje wijn. Roken moet je natuurlijk gewoon niet doen. Het is tegenwoordig zo duidelijk dat roken niet goed is voor je. Het is trouwens ook superslecht voor je gebit. Als je heel af en toe een sigaret rookt, is dat minder erg. Maar je ziet heel vaak dat mensen dat niet kunnen, omdat roken zo verslavend is. Door veel roken gaan bepaalde slechte bacteriën in je mond floreren, wat uiteindelijk zorgt voor botafbraak. Dit zorgt er voor dat je tanden op den duur losser gaan zitten.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Ik geloof dat gezonde voeding zorgt voor een gelukkiger leven. Wanneer je fysiek gezond leeft, zit je lekkerder in je vel en ben je vaak zelfverzekerder. Het maakt dan niet niet zoveel uit wat je gewicht is en wat anderen daarvan vinden. En als tandarts natuurlijk: zorg goed voor je mond. Een mooie gezonde mond zorgt ervoor dat je zelfverzekerder bent en vaker die stralende lach durft te laten zien!

Wat is jouw grootste valkuil?

„Ik blijf vaak maar doorgaan, dit is vooral werk gerelateerd. Ik heb het met mijn eigen bedrijf en met mijn gezin druk. Ik vergeet om tijd voor mezelf te nemen. Op een gegeven moment voel ik dat ik dat nodig heb. Ik probeer dan terug naar mijzelf te gaan, door yoga en meditatie. En te genieten van het leven en leuke dingen te doen.

Doen jouw kinderen hetzelfde als jij of heb je voor hen andere regels?

„Mijn kinderen hebben wel dezelfde leefstijl. Ze eten over het algemeen gezond, volkoren producten en veel groenten en fruit. Je zou misschien denken dat ik strengere regels voor ze heb, omdat ik tandarts ben, maar dat is niet zo. Ze mogen ook gewoon snoepen van mij, net als ieder ander kind, zolang ze maar goed blijven poetsen.”

