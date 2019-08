Strandlijf: Ik was tegen die neuscorrectie

Nikki: “De afgelopen drie jaar geleden heb ik een kaakoperatie-traject doorlopen, waardoor mijn gezicht heel erg is veranderd. Mijn lach is anders, bijvoorbeeld. Tijdens het traject vond ik het moeilijk om al die veranderingen te accepteren. Ik belandde in een diepe dip. Gaandeweg heb ik mezelf geaccepteerd zoals ik van binnen ben. Dat zou ik ook graag aan anderen willen meegeven: wees trots op wie je bent. Een bikinilijf heb je als je jezelf er goed in voelt.”

Alexander: “Nikki’s gezicht klopt nu gewoon. Ik vind haar nog steeds knap!”

Nikki: “Ik vind mezelf knapper dan voor de operaties. Ik ben best ijdel en besteed veel aandacht aan hoe ik eruitzie. In het weekend heb ik het liefst een jurk aan, pak ik uit met make-up en trek ik hakken aan.”

Alexander: “Ik vind dat erg leuk staan. Heel vrouwelijk. Dat vind ik aantrekkelijk.”

Nikki: “Omdat Alex meer zelfvertrouwen heeft dan ik, heeft hij geen kleding nodig om zich lekker te voelen. En dus ben ik vaak degene die op pad gaat voor zijn broeken en T-shirts.”

Alexander: “Ik geef eigenlijk heel weinig om spullen. Het gaat me alleen om mij. Dat is uiteindelijk wat overblijft als alles wegvalt.”

Schattig

Nikki: “Alexander heeft een heel schattig koppie. Hij heeft mooie ogen en een prachtige glimlach. Ik hou niet zo van brede mannen, dus in dat opzicht past Alex goed bij me. Hij heeft wel een beetje een buikje, maar dat vind ik gezellig. Daarom voel ik ook niet de drang om heel streng op mijn eigen gewicht te letten.”

Alexander: “En ze zegt altijd dat ze mijn neus mooi vindt.”

Nikki: “Haha, ja! Die staat zo recht. Ik zie Alexander het liefst zonder bril. Dan vind ik zijn gezicht zoveel meer open en knapper.”

Alexander: “Maar als ik mijn bril niet op heb, zie ik niks. Ik weet niet beter dan dat ik dat ding op heb. Ik zie Nikki trouwens heel graag in bikini. Of in lingerie. Daar doet ze altijd haar best voor.”

Nikki: “Daar voel ik me vrouwelijk in, dat klopt.”

Foto: Sasha Lambert

Neuscorrectie

Alexander: “Nikki’s lichaam krijgt van mij een 10. Ik ben zo lang op zoek geweest naar de juiste vrouw. Geen enkele voldeed aan wat ik leuk en mooi vind. Nikki heeft het wat mij betreft allemaal: ze is knap, heeft een perfect lichaam en is ook nog eens heel erg lief. Vooral haar borsten vind ik mooi.”

Nikki: “Ik ben ook erg blij met ze.”

Alexander: “En ik ben blij dat ze niet boven mij uit torent. We zijn bijna even lang, dat is prettig.”

Nikki: “Ik zal altijd onzeker blijven over mijn glimlach. Dat zit er zo ingebakken. En mijn voortand is grijs door een wortelkanaalbehandeling; dat past niet in het plaatje van de perfecte glimlach waar ik zo hard aan heb gewerkt. En er zit een lelijke bobbel op mijn neus.”

Alexander: “Nikki vroeg of ze een neuscorrectie moest laten doen. Ik was tegen. Haar neus is mooi zo.”

Nikki: “Ik heb gelukkig wel mooie, lange benen. Daar ben ik trots op.”

Alexander: “Ik ben niet meer onzeker. Vroeger wel. Over alles aan mezelf. Niks was goed. Dan was ik te bleek, dan weer te klein of niet breed genoeg. Ik sportte me helemaal suf voor een sixpack, maar dat lukte niet. Inmiddels ben ik helemaal tevreden met mezelf en heel trots op mijn ‘onepack’. En oké, ook wel een beetje op mijn rechte neus.”

