’Help, ik wil mijn man terug!’

Lieve Sabine,

„Mijn man heeft me verlaten voor een ander. Hij zegt van niet, maar ik vind het heel vreemd dat hij, drie maanden nadat hij hier de deur achter zich dichttrok, al een nieuwe vriendin heeft en dat ik via zijn zus moet horen dat ze ook al plannen hebben om te gaan samenwonen.

Ik was tien jaar met hem samen en we hebben een zoon (5). Voor mij kwam zijn vertrek als een complete verrassing. Ik had het echt niet zien aankomen toen hij me vertelde dat hij niet meer van me houdt. Hij zei dat hij zich verstikt voelde en vrijheid wilde. Vervolgens vertrok hij naar een huurflat in de stad. Sindsdien heb ik hem amper meer gesproken. Hij wilde ruimte hebben om na te denken en dat heb ik gerespecteerd. Maar nu is er dus een ander.

Mijn zoon kwam laatst thuis van een weekendje bij zijn vader en vertelde dat hij met papa en papa’s nieuwe vriendin naar de dierentuin is geweest. Ik kon niet eens enthousiast voor mijn zoon reageren, zo ontzettend jaloers was en ben ik op die nieuwe griet. Want ik houd nog steeds van hem en wil hem het liefste terug. Wat moet ik doen om hem terug te krijgen?”

Nieuwe versie

Sabine: „Hem terugkrijgen? Ik zou alle energie in jezelf en je zoon steken! Ga alleen maar dingen doen waarvan jij blij wordt. Misschien is dat wel lekker bewegen, naar de kapper maar vooral zelf met je kind leuke uitstapjes maken. Een middag naar een kinderboerderij kost natuurlijk niets. Mocht jouw ex toch nog interesse in je hebben, dan komt hij daar zelf wel achter als hij de ’nieuwe’, blije, energieke versie van de moeder van zijn kind ziet.

Op hem gaan zitten wachten, je laten verteren door jaloezie en veranderen in een vrouw die je echt niet wilt zijn, gaat hem sowieso nooit voor je terugwinnen. En het leven is echt te kort om te lang gaan zitten sippen over een weggelopen liefde. Haal jouw leuke kanten weer naar boven en maak er wat van! Heel veel sterkte en succes!”

Heb je ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.